Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Трансферное лето в Украине

Sport.ua следит за трансферной политикой клубов УПЛ в летнее межсезонье

  • 28.06.2017 15:00
  • 2112 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Заря. Деннис Бонавентуре
© ФК Заря. Деннис Бонавентуре
Вашему вниманию предлагается таблица летних трансферов клубов украинской Премьер-лиги. Летнее трансферное окно откроется в Украине 1 июля, а закроется 1 сентября. Тем не менее, в составах многих украинских клубов уже произошли существенные изменения. Болдом выделены состоявшиеся трансферы.

ОБНОВЛЯЕТСЯ

Пришли или могут прийти

Команда

Ушли или могут уйти

Защитники:

Давид Хочолава (свободный агент), Николай Матвиенко (Карпаты, аренда).

Полузащитники:

Александр Караваев (Фенербахче, аренда), Иван Петряк (Заря, аренда), Олег Данченко (Черноморец, аренда), Вячеслав Чурко (Фрозиноне, аренда), Сергей Болбат (Локерен, аренда).

Нападающие:

Владислав Кулач (Заря, аренда).

Вратари:

Антон Каниболоцкий (свободный агент).

Защитники:

Василий Кобин (свободный агент), Александр Кучер (свободный агент).

Полузащитники:

Олег Данченко (Анжи, аренда), Вячеслав Чурко (Мариуполь, аренда), Сергей Болбат (Мариуполь, аренда).

Нападающие:

Андрей Борячук (Мариуполь, аренда), Владислав Кулач (Ворскла, аренда), Факундо Феррейра (Фенербахче).
Полузащитники:

Олег Гусев (свободный агент), Юнес Беланда (Ницца, аренда), Сергей Мякушко (Ворскла, аренда), Александр Андриевский (Черноморец, аренда).

Нападающие:

Артем Кравец (Гранада, аренда), Александр Гладкий (Карпаты, аренда), Дьемерси Мбокани (Халл Сити, аренда), Жуниор Мораес (Тяньцзинь Цюаньцзянь, аренда), Дмитрий Хлебас (Ворскла, аренда).

Защитники:

Домагой Вида (Бешикташ, Турция).

Полузащитники:

Валерий Федорчук (свободный агент), Андрей Цуриков (свободный агент), Юнес Беланда (Галатасарай, Турция), Андрей Ярмоленко (Бавария).


Нападающие:

Жуниор Мораес (Канвон, Южная Корея).

Вратари:

Андрей Лунин (Днепр).

Защитники:

Александр Сваток (Днепр).

Полузащитники:

Максим Лунев (Днепр), Евгений Чеберко (Днепр), Владислав Кочергин (Днепр).

Нападающие:

Владислав Кабаев (Черноморец).

Защитники:

Григорий Ярмаш (завершил карьеру), Игорь Чайковский (свободный агент), Эдуард Соболь (Шахтер, аренда).

Полузащитники:

Иван Петряк (Шахтер, аренда).

Нападающие:

Гегам Кадимян (свободный агент), Джаба Липартия (свободный агент), Деннис Бонавентуре (Брюгге), Владислав Кулач (Шахтер, аренда).

Вратари:

Юрий Панькив (свободный агент).

Защитники:

Андрей Бацула (свободный агент).

Полузащитники:

Максим Каленчук (свободный агент), Артем Щедрый (свободный агент), Андрей Цуриков (свободный агент), Максим Задерака (свободный агент).

Нападающие:

Артем Ситало (свободный агент).

Вратари:

Андрей Новак (свободный агент).

Защитники:

Сергей Симинин (свободный агент), Юрий Путраш (свободный агент).

Полузащитники:

Дмитрий Леонов (свободный агент), Вахтанг Чантуришвили (Спартак Трнава).

Защитник:

Михаил Калугин (Крумкачы).

Защитники:

Ярослав Олейник (свободный агент), Дмитрий Гришко (свободный агент).

Полузащитники:

Андрей Богданов (свободный агент), Антон Поступаленко (свободный агент).

Нападающие:

Иван Матяж (свободный агент).

Нападающие:

Гегам Кадимян (свободный агент), Александр Ковпак (свободный агент), Юрий Коломоец (свободный агент), Владислав Кулач (Шахтер, аренда).

Полузащитники:

Сергей Мякушко (Динамо, аренда).

Нападающие:

Дмитрий Хлебас (Динамо, аренда).

Защитники:

Вадим Яворский (свободный агент).

Полузащитники:

Сергей Петько (Верес, аренда), Орест Кузык (свободный агент).

Защитники:

Давид Хочолава (свободный агент), Ризван Аблитаров (Атырау), Александр Каплиенко (свободный агент).

Полузащитники:

Олег Данченко (Шахтер, аренда), Дмитрий Коркишко (свободный агент), Георги Гадрани (свободный агент), Александр Андриевский (Динамо, аренда), Максим Третьяков (свободный агент).

Нападающие:

Владислав Кабаев (Заря).
 

Защитники:

Андрей Бацула (свободный агент), Федерико Перейра (свободный агент).

 Полузащитники:

Артем Щедрый (свободный агент), Владислав Лупашко (свободный агент).

Нападающие:

Артем Ситало (свободный агент).

 

Вратари:

Юрий Панькив (свободный агент).

Защитники:

Милош Стаменкович (свободный агент).

Полузащитники:

Максим Каленчук (свободный агент), Максим Задерака (свободный агент), Орест Кузык (свободный агент).

Нападающие:

Кваме Карикари (свободный агент), Денис Васин (свободный агент)

Защитники:

Федерико Перейра (свободный агент).

Полузащитники:

Роман Дебелко (свободный агент), Младен Бартулович (свободный агент), Марио Аркес (Алькояно).

Защитники:

Николай Матвиенко (Шахтер, аренда).

Полузащитники:

Артем Филимонов.

Нападающие:

Александр Гладкий (Динамо, аренда).

Вратари:

Александр Бандура (свободный агент).

Защитники:

Сергей Симинин (свободный агент), Владимир Адамюк (свободный агент), Николай Ищенко (свободный агент), Андерсон Пико (свободный агент), Роман Карасюк (свободный агент).

Вратари:

Роман Чопко (свободный агент)

Защитники:

Вадим Яворский (свободный агент), Вячеслав Лухтанов (свободный агент), Василий Билый (свободный агент), Владимир Дмитренко (свободный агент), Ярема Кавацив (свободный агент).

Полузащитники:

Сергей Петько (Черноморец, аренда), Сергей Герасимец (свободный агент), Борис Орловский (свободный агент), Валерий Лебедь (свободный агент), Игорь Сикорский (свободный агент).

Нападающие:

Дмитрий Козьбан (свободный агент).

Полузащитники:

Вячеслав Чурко (Шахтер, аренда), Сергей Болбат (Шахтер, аренда).

Нападающие:

Андрей Борячук (Шахтер, аренда).

 

 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Sasha3110
      Sasha3110, 28.06.2017 15:19
    0
    Какую-то фигню пишут!!!!Ярмола что официально перешол в Бавария или Вида в Бешикташ???Sport.ua аууууу,проснитесь???
    Ссылка
    ivan_sila
      ivan_sila, 28.06.2017 15:46
    0
    Sasha3110, 28.06.2017 15:19
    Какую-то фигню пишут!!!!Ярмола что официально перешол в Бавария или Вида в Бешикташ???Sport.ua аууууу,проснитесь???
    для обдарованих написано в заголовку таблиці "Ушли или могут уйти"
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.