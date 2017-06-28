Трансферное лето в Украине

ОБНОВЛЯЕТСЯ
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Пришли или могут прийти
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Команда
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Ушли или могут уйти
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Защитники:
Давид Хочолава (свободный агент), Николай Матвиенко (Карпаты, аренда).
Полузащитники:
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Вратари:
Антон Каниболоцкий (свободный агент).
Защитники:
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Полузащитники:
Олег Гусев (свободный агент), Юнес Беланда (Ницца, аренда), Сергей Мякушко (Ворскла, аренда), Александр Андриевский (Черноморец, аренда).
Нападающие:
Артем Кравец (Гранада, аренда), Александр Гладкий (Карпаты, аренда), Дьемерси Мбокани (Халл Сити, аренда), Жуниор Мораес (Тяньцзинь Цюаньцзянь, аренда), Дмитрий Хлебас (Ворскла, аренда).
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Защитники:
Жуниор Мораес (Канвон, Южная Корея).
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Вратари:
Андрей Лунин (Днепр).
Защитники:
Александр Сваток (Днепр).
Полузащитники:
Максим Лунев (Днепр), Евгений Чеберко (Днепр), Владислав Кочергин (Днепр).
Нападающие:
Владислав Кабаев (Черноморец).
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Защитники:
Полузащитники:
Нападающие:
Гегам Кадимян (свободный агент), Джаба Липартия (свободный агент), Деннис Бонавентуре (Брюгге), Владислав Кулач (Шахтер, аренда).
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Вратари:
Юрий Панькив (свободный агент).
Защитники:
Андрей Бацула (свободный агент).
Полузащитники:
Максим Каленчук (свободный агент), Артем Щедрый (свободный агент), Андрей Цуриков (свободный агент), Максим Задерака (свободный агент).
Нападающие:
Артем Ситало (свободный агент).
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Вратари:
Андрей Новак (свободный агент).
Защитники:
Полузащитники:
Дмитрий Леонов (свободный агент), Вахтанг Чантуришвили (Спартак Трнава).
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Защитник:
Михаил Калугин (Крумкачы).
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Защитники:
Ярослав Олейник (свободный агент), Дмитрий Гришко (свободный агент).
Полузащитники:
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Нападающие:
Гегам Кадимян (свободный агент), Александр Ковпак (свободный агент), Юрий Коломоец (свободный агент), Владислав Кулач (Шахтер, аренда).
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Полузащитники:
Сергей Мякушко (Динамо, аренда).
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Защитники:
Вадим Яворский (свободный агент).
Полузащитники:
Сергей Петько (Верес, аренда), Орест Кузык (свободный агент).
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Защитники:
Давид Хочолава (свободный агент), Ризван Аблитаров (Атырау), Александр Каплиенко (свободный агент).
Нападающие:
Владислав Кабаев (Заря).
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Защитники:
Андрей Бацула (свободный агент), Федерико Перейра (свободный агент).
Полузащитники:
Артем Щедрый (свободный агент), Владислав Лупашко (свободный агент).
Нападающие:
Артем Ситало (свободный агент).
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Вратари:
Юрий Панькив (свободный агент).
Защитники:
Полузащитники:
Максим Каленчук (свободный агент), Максим Задерака (свободный агент), Орест Кузык (свободный агент).
Нападающие:
Кваме Карикари (свободный агент), Денис Васин (свободный агент)
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Защитники:
Федерико Перейра (свободный агент).
Полузащитники:
Роман Дебелко (свободный агент), Младен Бартулович (свободный агент), Марио Аркес (Алькояно).
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Защитники:
Николай Матвиенко (Шахтер, аренда).
Полузащитники:
Артем Филимонов.
Нападающие:
Александр Гладкий (Динамо, аренда).
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Вратари:
Александр Бандура (свободный агент).
Защитники:
Сергей Симинин (свободный агент), Владимир Адамюк (свободный агент), Николай Ищенко (свободный агент), Андерсон Пико (свободный агент), Роман Карасюк (свободный агент).
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Вратари:
Роман Чопко (свободный агент)
Защитники:
Вадим Яворский (свободный агент), Вячеслав Лухтанов (свободный агент), Василий Билый (свободный агент), Владимир Дмитренко (свободный агент), Ярема Кавацив (свободный агент).
Полузащитники:
Сергей Петько (Черноморец, аренда), Сергей Герасимец (свободный агент), Борис Орловский (свободный агент), Валерий Лебедь (свободный агент), Игорь Сикорский (свободный агент).
Нападающие:
Дмитрий Козьбан (свободный агент).
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Полузащитники:
Вячеслав Чурко (Шахтер, аренда), Сергей Болбат (Шахтер, аренда).
Нападающие:
Андрей Борячук (Шахтер, аренда).
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Источник — Sport.ua
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