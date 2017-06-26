КАДИМЯН: «Давно подобався швидкісний футбол Ворскли»

Новачок «Ворскли» Гегам Кадимян розповів свої перші враження від роботи у «біло-зеленій» команді.



Про обопільний інтерес



«Я вже дуже давно слідкував за «Ворсклою», дивився їхні матчі. Мені подобався їхній швидкісний футбол. Також ходили чутки, що Василь Сачко, головний тренер, хоче мене бачити у команді. Для мене це чудовий шанс та можливість проявити себе. Тому і вирішив перейти в цю чудову команду. Я знаю особисто В’ячеслава Шарпара, ми разом грали у «Говерлі». Хоча, повторюсь, що слідкував за «Ворсклою», тому знав її гравців заочно.»



Про перші враження



«Дуже хороша команда, веселі хлопці. Навантаження трохи важкі, але ми усі тримаємося, бо знаємо, що це наш заділ на майбутні ігри. І я впевнений, що усі ці зусилля, які ми витрачаємо, потім нам віддадуться у вигляді результатів в іграх. Повірте, ми для цього зробимо все можливе.»