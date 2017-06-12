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ДУЛУБ: «Так складається сімейна ситуація, що довелося покинути клуб»

Колишній головний тренер «Карпат» – про свою відставку

  • 12.06.2017 22:00
  • 439 просмотров
  • 3 комментария
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zaxid.net. Олег Дулуб
© zaxid.net. Олег Дулуб

Екс-керманич львівських «Карпат» Олег Дулуб розповів, чому покинув львівський клуб.

- Чому ви покидаєте «Карпати»?
- У мене так складається сімейна ситуація, що довелося покинути клуб. У моїй родині сталась чудова подія – донька народила двох дівчаток. Донька живе у США, тому дружина переїде до неї, щоб допомагати. У мене також є син. Він випускник і цього літа вступатиме в університет у Польщі. Він не зможе обійтись без моєї допомоги, і на місяць-півтора я точно випаду з робочого графіку. Сумніваюсь, що команда чекатиме, поки я залагоджу особисті проблеми. Думаю, людина, яка буде готувати команду на зборах, вже буде її і тренувати.

- І нема конфлікту з керівництвом клубу?
- Та ні, які конфлікти? Якщо дружина полетить у США, то син сам не справиться. А про те, що я йду з «Карпат», бо з кимось конфліктую, або ж через те, що знову переходжу в «Крумкачи» - це неправда.

Источник — Zaxid.net

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Комментарии
    resident_ua
    resident_ua, 12.06.2017 22:01
    +3
    Ну значить карпатам просто не везе.
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    turist86
      turist86, 12.06.2017 22:13
    0
    9 травня

    "ФК Карпаты: «У нас уже руки болят опровергать чушь»

    Львовские «Карпаты» нестандартно прокомментировали информацию о возможной смене главного тренера клуба Олега Дулуба.

    «Первое апреля давно прошло. У нас уже руки болят опровергать чушь и дешевые сенсации», – гласит официальный твиттер «Карпат», не уточняя, о чем именно идет речь."

    http://football.sport.ua/news/343970

    Дешеві сенсації Димінського
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    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 12.06.2017 22:35
    0
    дитячий садочок підросткова група ...... а щось оригінальніше придумати слабо.........
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