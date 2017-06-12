ДУЛУБ: «Так складається сімейна ситуація, що довелося покинути клуб»

Екс-керманич львівських «Карпат» Олег Дулуб розповів, чому покинув львівський клуб.



- Чому ви покидаєте «Карпати»?

- У мене так складається сімейна ситуація, що довелося покинути клуб. У моїй родині сталась чудова подія – донька народила двох дівчаток. Донька живе у США, тому дружина переїде до неї, щоб допомагати. У мене також є син. Він випускник і цього літа вступатиме в університет у Польщі. Він не зможе обійтись без моєї допомоги, і на місяць-півтора я точно випаду з робочого графіку. Сумніваюсь, що команда чекатиме, поки я залагоджу особисті проблеми. Думаю, людина, яка буде готувати команду на зборах, вже буде її і тренувати.

- І нема конфлікту з керівництвом клубу?

- Та ні, які конфлікти? Якщо дружина полетить у США, то син сам не справиться. А про те, що я йду з «Карпат», бо з кимось конфліктую, або ж через те, що знову переходжу в «Крумкачи» - це неправда.