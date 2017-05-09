ФК Карпаты: «У нас уже руки болят опровергать чушь»

Львовские «Карпаты» нестандартно прокомментировали информацию о возможной смене главного тренера клуба Олега Дулуба.

«Первое апреля давно прошло. У нас уже руки болят опровергать чушь и дешевые сенсации», – гласит официальный твиттер «Карпат» не уточняя, о чем именно идет речь.

Вероятно, имеется в виду появившаяся информация о том, что «Карпаты» может возглавить Игор Йовичевич или Андрей Тлумак.