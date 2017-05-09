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ФК Карпаты: «У нас уже руки болят опровергать чушь»

Львовский клуб отреагировал на информацию о возможной смене главного тренера

  • 09.05.2017 20:29
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Метки
ФК Карпаты
© ФК Карпаты

Львовские «Карпаты» нестандартно прокомментировали информацию о возможной смене главного тренера клуба Олега Дулуба.

«Первое апреля давно прошло. У нас уже руки болят опровергать чушь и дешевые сенсации», – гласит официальный твиттер «Карпат» не уточняя, о чем именно идет речь.

Вероятно, имеется в виду появившаяся информация о том, что «Карпаты» может возглавить Игор Йовичевич или Андрей Тлумак.

Источник — ФК Карпаты

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