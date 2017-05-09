ФК Карпаты: «У нас уже руки болят опровергать чушь»

Львовские «Карпаты» нестандартно прокомментировали информацию о возможной смене главного тренера клуба Олега Дулуба.
«Первое апреля давно прошло. У нас уже руки болят опровергать чушь и дешевые сенсации», – гласит официальный твиттер «Карпат» не уточняя, о чем именно идет речь.
Вероятно, имеется в виду появившаяся информация о том, что «Карпаты» может возглавить Игор Йовичевич или Андрей Тлумак.
Источник — ФК Карпаты
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