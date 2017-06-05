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Вида согласовал условия контракта с Бешикташем

Хорватский защитник «Динамо» провел переговоры с представителями стамбульского клуба

  • 05.06.2017 12:43
  • 1003 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Домагой Вида
© ФК Динамо Киев. Домагой Вида

Турецкая пресса сообщает, что хорватский защитник «Динамо» Домагой Вида вчера в Загребе провел переговоры с представителями «Бешикташа», по результатам которых согласовал условия 4-летнего контракта со стамбульским клубом.

По информации портала Sabah, «черные орлы» выложат за хорвата 7 млн. евро, что полностью удовлетворяет руководство «Динамо». Официально контракт Виды с киевлянами заканчивается летом 2018 года, а его актуальная стоимость по данным бизнесс-портала Transfermarkt составляет 9 млн. евро.

По данным турецкого сайта Takvim, сумма в 7 млн. евро не соответствует действительности. На самом деле, турки заплатят около 3 миллионов евро. Также второй источник сообщает, что контракт Виды якобы заканчивается в январе 2018 года.

Домагой Вида перешел в «Динамо» зимой 2013 года из загребского «Динамо» за 5 млн. евро. За это время 28-летний футболист стал одним из лидеров обороны не только киевской команды, но и сборной своей страны.

Источник — Sabah

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Комментарии
    Ярик Ярославский
    online
      Ярик Ярославский, 05.06.2017 13:04
    -3
    Неужели из топ-3 стран не было предложений?(
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    garik83
      garik83, 05.06.2017 13:07
    0
    Эх...(
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    aceventura107
    online
      aceventura107, 05.06.2017 13:09
    0
    слава богу этот алкаш свалит
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    pinboll
    online
      pinboll, 05.06.2017 13:13
    0
    aceventura107, 05.06.2017 13:09
    слава богу этот алкаш свалит
    А если вдуматься?
    Уходит игрок основного состава и я, так думаю, не последний. Значит. Год будут искать замену ушедшим. Потом год, в лучшем случае, буду сыгрываться. И только на третий, в лучшем случае, год начнут показывать игру.
    Значит 3 года Заря может рассчитывать на ЛЧ. Во пофартило Вернидубу
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