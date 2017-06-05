Вида согласовал условия контракта с Бешикташем

Турецкая пресса сообщает, что хорватский защитник «Динамо» Домагой Вида вчера в Загребе провел переговоры с представителями «Бешикташа», по результатам которых согласовал условия 4-летнего контракта со стамбульским клубом.

По информации портала Sabah, «черные орлы» выложат за хорвата 7 млн. евро, что полностью удовлетворяет руководство «Динамо». Официально контракт Виды с киевлянами заканчивается летом 2018 года, а его актуальная стоимость по данным бизнесс-портала Transfermarkt составляет 9 млн. евро.

По данным турецкого сайта Takvim, сумма в 7 млн. евро не соответствует действительности. На самом деле, турки заплатят около 3 миллионов евро. Также второй источник сообщает, что контракт Виды якобы заканчивается в январе 2018 года.

Домагой Вида перешел в «Динамо» зимой 2013 года из загребского «Динамо» за 5 млн. евро. За это время 28-летний футболист стал одним из лидеров обороны не только киевской команды, но и сборной своей страны.