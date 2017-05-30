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Игорь СУРКИС: «По Виде на меня никто не выходил»

Президент столичного клуба опроверг информацию турецких журналистов

  • 30.05.2017 19:08
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ФК Динамо Киев. Игорь Суркис
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис категорически опроверг информацию турецких СМИ о том, что защитник киевлян Домагой Вида в ближайшее время перейдет в стамбульский «Бешикташ».

«Честно говоря, мне даже сложно комментировать данные публикации, потому что они напоминают бред. По Виде никто на меня не выходил. И в клуб никаких официальных запросов на этот счет не поступало. Ни со стороны «Бешикташа», ни со стороны других клубов.

Вида — игрок «Динамо». И буквально на днях я с ним общался», — сказал Суркис.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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