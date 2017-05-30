Игорь СУРКИС: «По Виде на меня никто не выходил»

Президент «Динамо» Игорь Суркис категорически опроверг информацию турецких СМИ о том, что защитник киевлян Домагой Вида в ближайшее время перейдет в стамбульский «Бешикташ».



«Честно говоря, мне даже сложно комментировать данные публикации, потому что они напоминают бред. По Виде никто на меня не выходил. И в клуб никаких официальных запросов на этот счет не поступало. Ни со стороны «Бешикташа», ни со стороны других клубов.



Вида — игрок «Динамо». И буквально на днях я с ним общался», — сказал Суркис.