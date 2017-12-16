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Антонио КОНТЕ: «Мы зарабатываем много денег»

Главный тренер «Челси» рассказал об атмосфере в лондонской команде

  • 16.12.2017 11:48
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ФК Челси. Антонио Конте
© ФК Челси. Антонио Конте

Антонио Конте подчеркнул, что его игроки и он сам должны быть довольны тем, что у них есть, а также особо отметил ту роль, которую в развитии молодого футболиста играет семья.

В прошлом сезоне Конте нередко рассуждал на тему удовлетворенности игроков, и накануне матча с «Саутгемптоном» тренер снова был вынужден вернуться к этой теме. И его позиция совершенно ясна.

«Мне не нравится, когда меня спрашивают, доволен футболист или нет, и нет ли у меня необходимости что-то придумать, чтобы он был счастлив, — говорит Конте. — Футболист должен быть счастлив уже от того, что он является игроком «Челси», не говоря уже о том, что он играет за «Челси».

«Это значит, что вы часть серьезной, великой команды. А когда вы являетесь частью сильной команды, конкуренция за места неизбежна. Тренер может выбрать только 11 футболистов. Мы должны быть счастливы, потому что мы живем в этой атмосфере, делаем отличное дело и зарабатываем много денег».

«Думаю, мы должны быть очень-очень счастливы, независимо от того, играем мы или нет.  Каждый футболист хочет играть, и это нормально, но мы должны быть счастливы уже от того, что у нас есть эта работа, что мы живем этой жизнью: я и моя семья, футболисты и их семьи».

Что касается развития молодых игроков и их попадания в главную команду, Конте считает, что тренеры играют огромную роль, но многое закладывается на еще более ранних этапах.

«Очень важно воспитание в семье. Если родители дают хорошее образование и воспитание, то мне уже легче работать. Когда ребята приходят из Академии в главную команду, они уважают тренера, профессию и вообще любят работать. Они уважают всех игроков».

«Когда в семье игрок не получил воспитания, то у меня возникают сложности. И у тренеров молодежных команд возникают сложности, потому что человек невоспитан и необразован».

«Тренер — тоже педагог, он тоже воспитывает. Если кто-то этого не понимает, мне приходится так или иначе, кнутом или пряником, помочь им двигаться их в нужном направлении».

Источник — ФК Челси

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