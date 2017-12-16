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Сергій НАГОРНЯК: «Чемпіонат України став цікавішим»

Спеціаліст поділився враженнями від поточного сезону

  • 16.12.2017 10:51
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Sport.ua. Сергей Нагорняк
© Sport.ua. Сергей Нагорняк

Представник експертної ради УПЛ Сергій Нагорняк розповів про основні тенденції сезону 2017/18 років

— Для себе найперше відзначив таке: будь-хто здатен обіграти будь-кого. Символами Чемпіонату стали поєдинки «Чорноморець» — «Динамо» (2:1) і «Шахтар» — «Олександрія» (1:2). Інакше кажучи, стало більше — справді багато — непередбачуваних матчів. Буквально кожен тур дивує результатами. А зустріч «Зоря» — «Динамо» — 4:4 увійде в історію як одна з найпам’ятніших.

…Відмінності поточного Чемпіонату від попереднього

— Якщо стисло — нинішній цікавіший. У якому плані? Торік, нагадаю, через низку причин «Шахтар» доволі рано оформив титул найсильнішого — маю на увазі, фактично оформив. Цього разу нічого подібного немає. Причому зверніть увагу: спочатку вперед вирвалися кияни, потім уже вони відставали від «гірників» на сім очок, зрештою, тепер різниця скоротилася до трьох. Те ж саме з «бронзою»: минулого сезону «Зоря» була явним фаворитом, тепер же на медалі претендують десь чотири клуби.

… Відмінності поточного Чемпіонату від минулих

— Якихось особливих не помітив. Ну, триває тенденція на закріплення довіри своїм молодим футболістам. Щодо рівня турніру — він не піднявся (бо не міг), але й не впав. Свідченням цього є виступи наших у єврокубках: «Шахтар» вийшов із групи Ліги чемпіонів, «Динамо» — Ліги Європи, «Зоря» майже вийшла.

…Хто складе топ-шістку ІІ етапу

— Складне запитання. По-перше, тому, що в таблиці велика скупченість: «гірники», динамівці — зрозуміло, «Ворскла» стала фаворитом у боротьбі за «бронзу», але позаду неї — «Верес», «Зоря», «Олімпік», «Маріуполь», «Олександрія». По-друге, специфіка календаря трьох останніх турів І етапу: по-моєму, найлегший (хоча зовсім не легкий) він у підопічних Бабича. По-третє (і це, можливо, найголовніше), ми не знаємо, як команди «перезимують», у яких складах побачимо їх навесні.

…Хто найкращий футболіст сезону і хто став відкриттям

— Найстабільніший — Марлос: він, безумовно, не здивував, однак виступає рівно. Серед відкриттів не відзначу нікого — то якщо брати саме відрізок 19 турів. Намагаюся бути об’єктивним. На початку Чемпіонату радував Біленький, у завершальних турах напередодні перерви — Шапаренко. Рано про це говорити, тому давайте не поспішати, бо за чверть століття Незалежності не розкрилося дуже багато перспективних.

Источник — УПЛ

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