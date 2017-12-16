Роман МОНАРЕВ: «Не жалею, что сел на электрический стул»

Наставник кропивницкой Зирки Роман Монарев рассказал о сложности борьбы за место в первой шестерке, провальных и успешных матчах, а также - о потенциальных кадровых потерях.



- На финише осенней части сезона ваша команда порадовала болельщиков в двух заключительных матчах со «Сталью» и «Черноморцем». Лучшее многоточие перед зимним отпуском трудно было и придумать?

- Вот если бы победили одесситов - у нас возникли бы неплохие перспективы побороться за место в верхней шестерке. Вы правильно заметили: хорошая игра команды не может не радовать.



Мы давно ждали такого футбола от наших игроков. Приятно, что в последних матчах первой части сезона команда продемонстрировала и игру, и характер, и неплохой результат.



БЕЗ РАЗОЧАРОВАНИЙ



- Три мяча в одном матче «Звезда» в нынешнем сезоне до поединка с «Черноморцем» не забивала. Выходит, прорвало?

- Мы использовали свои моменты, да и по статистике одесского матча у нас показатели лучше. «Звезда» нанесла двенадцать ударов, проявив себя с лучшей стороны в атаке. В целом эту игру можно занести в актив.



- Одним из героев одесского матча стал Максим Прядун, вышедший в заключительной его части и дважды забивший. Вы умышленно приберегли его на концовку?

- Это была плановая замена, но до игры мы не знали, сколько времени ему выделим. В матче со «Сталью» Прядун сыграл больше - и очень полезно. На нем были заработаны удаление и штрафной, после которого через несколько минут мы сумели забить победный мяч. Во встрече с «Черноморцем» Максиму также удалось проявить свои лучшие качества и принести пользу команде.



- Чего этой осенью у вас было больше - разочарований или радости?

- Наверное, все же положительных эмоций. Не скажу, что в чем-то разочаровывался. Хотя были матчи, которые мы провалили. Речь о домашних поединках с «Черноморцем», «Карпатами» и выездном с «Мариуполем».



Это был сложный период для нашей команды. Наслоилось немало проблем, в том числе и кадровых в обороне. В концовке же осеннего отрезка удалось прибавить в игре. Команда по многим компонентам выглядела интересно.



ОСОБАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



- У руля «Звезды» вы уже больше года. Что должен чувствовать главный тренер команды, за которую раньше не один сезон выступал?

- Тренировать клуб, цвета которого я когда-то защищал, для меня весьма престижно. Но вместе с тем и ответственность ложится повышенная.



- Поддержку болельщиков ощущаете?

- В Кропивницком немало любителей футбола, которые помнят не только меня как игрока, но и выступавших в «Звезде» футболистов постарше. Мы всегда чувствуем поддержку, а вместе с ней - и требовательность с их стороны.



- Что, по-вашему, мешает почитателям команды заполнять трибуны так, как в вашу бытность игроком?

- Тут целый комплекс причин, и какую-то одну из них выделить тяжело. Прежде всего, на мой взгляд, сказывается экономическая ситуация. Во-вторых, понизился уровень нашего чемпионата и общий уровень футбола. Назову и проведение матчей в зимний период, когда из-за холодной погоды болельщикам не слишком комфортно посещать стадион.



- Какой матч вы бы занесли команде в актив по части выполнения тренерской установки?

- Пожалуй, выездной поединок со «Сталью». У нас был план на игру, который четко выполнила вся команда. Это помогло добиться заслуженной победы.



ТОП-КЛУБ ДЛЯ СИССЕ



- В этом сезоне «Звезда» хоть и выступает в родных стенах лучше, очки тем не менее теряет часто. Одиннадцати пунктов из двадцати семи все же маловато…

- Действительно, мало. И если вы спросите, где очков недобрали, первым делом назову домашнюю игру с «Вересом». Она складывалась неплохо до удаления Качарабы, после чего проиграли - 1:3. Провалили мы и игру с «Черноморцем». Считаю ее самой неудачной у «Звезды» в осенней части сезона.



Недосчитались очков и во встрече с «Олимпиком». При некотором нашем преимуществе не добрались до трех пунктов в актив, сыграв вничью 0:0. Но это - издержки становления команды. «Звезда» ведь команда молодая.



- Что послужило причиной очковых потерь - психология, недостаточная физическая готовность или техническая оснащенность игроков?

- Трудно ответить однозначно. Скорее, здесь комплекс причин. Львиная их доля, считаю, связана с психологией. Ребятам надо проявлять характер независимо от сценария игры и искать пути к победе. Особенно в домашних матчах.



- Все ли иностранные игроки пришлись ко двору в «Звезде»?

- Не буду переходить на персоналии - скажу лишь, что доволен легионерами процентов на шестьдесят.



- Значит ли это, что кто-то из них покинет команду в зимний период?

- Этот вопрос ждет обсуждения. Пока с президентом об этом не говорили, но у меня есть мысли на этот счет. Думаю, кто-то из иностранных футболистов покинет нашу команду. По разным причинам.



Скажем, у Сиссе есть хорошее предложение, и он попробует себя на более высоком уровне. Но пока я намерен раскрывать все карты. Скажу лишь, что парень поедет на просмотр в топ-клуб.



БОЛЬШЕ ГОДА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ СТУЛЕ



- Кто из молодых футболистов в ближайшее время способен заявить в полной мере о своих притязаниях играть в основном составе?

- У нас и так много молодежи играет. Одни - с первых минут, другие - выходя на замену, третьи - постоянно тренируются с главной командой. Это Прядун, Маткобожик, Збунь, Дрышлюк и Петров, которого мы недавно подписали. Они стучатся в дверь стартового состава.



- Какое место в турнирной таблице удовлетворило бы руководителей клуба по завершении чемпионата?

- Это вам лучше спросить у них. Моя же тренерская позиция - всегда ставить максимальные задачи и стараться как можно реже смотреть в таблицу. Нужно выходить на каждую игру с желанием побеждать - вот тогда в эту самую таблицу смотреть будет приятнее.



Перед началом текущего сезона была поставлена цель попасть в первую шестерку. Но сделать это, объективно говоря, будет очень тяжело.



- Не желаете, что в свое время пришлось сесть на электрический тренерский стул?

- Однозначно не жалею. Я занимаюсь любимым делом и думаю заниматься им и в дальнейшем. За моими плечами пока лишь чуть больше года работы. На этом посту я расту вместе с командой. Не только учу футболистов, но и учусь у них…



Вячеслав КУЛЬЧИЦКИЙ