Артем ФРАНКОВ: «Нельзя наказывать Шахтер так строго»

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков прокомментировал решение КДК ФФУ закрыть гостевой сектор «Шахтера» на ближайшем матче чемпионата за поведение фанатов «горняков» во время поединка с «Олимпиком».

«Мощно так «Шахтер» за нацистское скандирование фанатов наказали. Думаю, в офисе клуба сейчас стоит вселенский плач и стон — никто не знает куда деваться, что делать и кому рапортовать: закрыли гостевой сектор!!! На матч с «Карпатами»!!!

Вы знаете, считаю, что нельзя наказывать клуб так строго — мало ли... Они наверняка предпочли бы заплатить денежный штраф, даже самый суровый, согласились бы на техническое поражение — только б не закрывали гостевой сектор на очередном матче!

Пусть погибнет мир, но восторжествует правосудие. Fiat justicia pereat mundus, так, кажется», — написал Франков в своей конференции.