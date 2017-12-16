Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Артем ФРАНКОВ: «Нельзя наказывать Шахтер так строго»

Член исполкома ФФУ язвительно прокомментировал наказание «горняков» за поведение фанатов

  • 16.12.2017 10:26
  • 753 просмотров
  • 3 комментария
Метки
Sport.ua. Артем Франков
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков прокомментировал решение КДК ФФУ закрыть гостевой сектор «Шахтера» на ближайшем матче чемпионата за поведение фанатов «горняков» во время поединка с «Олимпиком».

«Мощно так «Шахтер» за нацистское скандирование фанатов наказали. Думаю, в офисе клуба сейчас стоит вселенский плач и стон — никто не знает куда деваться, что делать и кому рапортовать: закрыли гостевой сектор!!! На матч с «Карпатами»!!!

Вы знаете, считаю, что нельзя наказывать клуб так строго — мало ли... Они наверняка предпочли бы заплатить денежный штраф, даже самый суровый, согласились бы на техническое поражение — только б не закрывали гостевой сектор на очередном матче!

Пусть погибнет мир, но восторжествует правосудие. Fiat justicia pereat mundus, так, кажется», — написал Франков в своей конференции.

Источник — MatchDay

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.