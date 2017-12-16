Евротур: пять матчей уик-энда, которые нельзя пропустить

Вот и наступил очередной уик-энд, который принесет зрителям хорошую порцию качественного футбола.

Германия. 17 тур

«Айнтрахт» Франкфурт — «Шальке»

16 декабря, суббота, 16:30

Ориентировочные составы:

«Айнтрахт» Франкфурт: Градецки — Сальседо, Абрахам, Фалетте, Чендлер, Боатенг, Фернандес, Виллемс, Вольф, Ребич, Халлер.

«Шальке»: Ферманн — Страмбули, Налдо, Настасич, Калиджури, Мейер, МакКенни, Ощипка, Харит, Коноплянка, Бургшталлер.

Не сыграют: Мейер, Фабиан, Мбухом, де Гузман — Инсуа, Бенталеб, Горецка.

Победив в прошедшем туре «Аугсбург» со счетом 3:2, «Шальке» продлил свою победную серию в Бундеслиге до 10 матчей. Серьезная заявка на медали, доказывающая, что второе текущее место для клуба не случайно.

«Айнтрахт», хоть и выиграл две из последних трех своих игр, пока что расположился на восьмой строчке турнирной таблицы. Команда неплохая, но для следующего шага ей не хватает собранности и целеустремленности. Хотя нервы она может попортить любому сопернику.

Особенно интересно, выйдет ли на поле украинский вингер «Шальке» Евгений Коноплянка. Перед минувшим туром Женя подверг критике Бундеслигу, сказав, что в футбол здесь играют пять команд, и в первый раз в сезоне смотрел весь матч с «Аугсбургом» со скамейки запасных. Совпадение? Не думаю.

«Шальке» ждет непростой поединок, но гельзенкирхенской команде вполне по силам взять в нем три очка.

Англия. 18 тур

«Челси» — «Саутгемптон»

16 декабря, суббота, 17:00

Ориентировочные составы:

«Челси»: Куртуа — Аспиликуэта, Кристенсен, Кэхилл, Дзаппакоста, Канте, Фабрегас, Алонсо, Педро, Виллиан, Азар.

«Саутгемптон»: Форстер — Соарес, Дийк, Хедт, Бертранд, Ромеу, Лемина, Редмонд, Давис, Тадич, Остин.

«Мы зарабатываем много денег», — сказал на недавней пресс-конференции главный тренер «Челси» Антонио Конте, имея в виду себя и футболистов лондонского клуба. Но чтобы зарабатывать много денег, нужно зарабатывать много очков. В очередном туре английской Премьер-лиги у «Челси» будет шанс пополнить свою копилку тремя пунктами, если «аристократам» удастся обыграть «Саутгемптон».

Примечательно, что в последних 8 матчах английского первенства «Саутгемптон» одержал всего одну победу. Тем не менее, клуб продолжает находиться в середине турнирной таблицы, имея в своем активе 18 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 17-23.

«Челси» же продолжает погоню за лидирующим «Манчестер Сити», хотя она уже отчасти кажется безнадежной. 14 очков — огромная разница, но в футболе отыгрывали и не такое. Так что «синие» приложат максимум усилий для победы над «Саутгемптоном».

Германия. 17 тур

«Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм»

16 декабря, суббота, 19:30

Ориентировочные составы:

«Боруссия» Дортмунд: Бюрки —Тольян, Сократис, Топрак, Шмельцер, Кагава, Вайгль, Герреро, Ярмоленко, Обамеянг, Пулишич.

«Хоффенхайм»: Бауманн — Акпогума, Фогт, Хюбнер, Кадерабек, Амири, Гриллич, Демирбай, Цубер, Гнабри, Утх.

Не сыграют: Дурм, Ройс, Роде, Пищек, Гетце, Кастро, Филипп — Гейгер.

Аллилуйя, свершилось чудо! В минувшем туре дортмундская «Боруссия» наконец-то одержала первую победу за последние 9 матчей Бундеслиги, на выезде обыграв «Майнц» со счетом 2:0. Вот что Петер Штёгер животворящий делает! Похоже, именно смена наставника была нужна для того, чтобы встряхнуть команду. Об уходе со своего поста Боша уж точно жалеть не приходится.

Но теперь «Боруссии» будет противостоять крепкий «Хоффенхайм», который соседствует с дортмундцами в турнирной таблице. Мало того, «Хоффенхайм» выиграл два из трех последних матчей в чемпионате, так что «Боруссии» придется очень и очень нелегко.

Вероятно, на поле с первых минут появится украинский вингер «Боруссии» Андрей Ярмоленко, который в текущем сезоне провел уже 12 матчей в Бундеслиге, где забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Англия. 18 тур

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»

16 декабря, суббота, 19:30

Ориентировочные составы:

«Манчестер Сити»: Эдерсон — Уокер, Мангала, Отаменди, Делф, Де Брюйне, Фернандиньо, Д. Силва, Стерлинг, Агуэро, Сане.

«Тоттенхэм»: Льорис — Триппье, Дайер, Вертонген, Дэвис, Уинкс, Дембеле, Эриксен, Сон, Алли, Кейн.

Не сыграют: Менди, Стоунс, Компани — Ваньяма, Санчес, Алдервейрелд.

Редкий тур в английской Премьер-лиге обходится без суперматча топовых команд. В этот раз зрителей своей борьбой порадуют «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

«МанСити» в этом сезоне очень хорош. 15 подряд побед в чемпионате Англии – да где такое видано?! И куда делись критики, поливавшие грязью Гвардиолу в прошлом сезоне? Само собой, до финиша первенства еще далеко, удержаться на вершине куда труднее, чем на нее взобраться, но сейчас лидерство «горожан» не вызывает ни малейших вопросов.

«Тоттенхэм», хоть и идет на четвертой строчке, отстал от лидера уже на 18 (!) очков. Правда, в двух последних турах «шпоры» одержали две победы с общим счетом 7:1, так что с боевым духом у команды все в порядке.

В любом случае, любителей футбола ждет интересный и зрелищный матч. Кажется, что 16-я победа «Манчестер Сити» в английской Премьер-лиге так близко, но у «Тоттенхэма» есть свое мнение на этот счет.

Испания. 16 тур

«Барселона» — «Депортиво»

17 декабря, воскресенье, 21:45

Ориентировочные составы:

«Барселона»: тер Штеген — Роберто, Пике, Вермален, Альба, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Паулиньо, Месси, Суарес.

«Депортиво»: Мартинес — Хуанфран, Шар, Сидней, Наварро, Гильерме, Боргес, Джиль, Колак, Лопес, Перес.

Не сыграют: Рафинья, Дембеле, Юмтити — Валентин, Картабиа.

Каталонская «Барселона» уверенно красуется на вершине турнирной таблице чемпионата Испании по футболу. У «блаугранас» пока нет поражений и всего три ничьи, что позволило клубу набрать 39 очков и создать неплохой отрыв от конкурентов. Разница забитых и пропущенных мячей 38-7 также говорит в пользу каталонского клуба.

У «Депортиво» же в текущем сезоне дела совсем не ладятся. После 15 сыгранных туров у команды всего 15 очков и 17 место в турнирной таблице Примеры. Правда, в трех последних играх команда взяла 4 очка. Быть может, и на выезде «Депортиво» попробует зацепиться за ничью, хотя шанс на это не так уж и велик. Слишком большой разрыв сейчас между командами, слишком сильна и уверена в себе «Барселона».

Зато вполне вероятно, что зрители увидеть много забитых мячей. Тем более, что оборона «Депортиво» — одна из худших в чемпионате, в 15 турах команда пропустила 27 раз.

Федор СУМКИН