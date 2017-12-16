Юпп ХАЙНКЕС: «В Штутгарте не стоит ждать легкой прогулки»

В грядущую субботу в заключительном матче первого круга Бундеслиги 2017/18 «Баварии» предстоит сыграть против «Штутгарта», который по результатам прошлого сезона поднялся в высшую лигу из второго дивизиона. После впечатляющей серии из восьми побед в девяти матчах под руководством Юппа Хайнкеса и досрочного завоевания неофициального титула осеннего чемпиона мюнхенцы хотят успешно справиться и с заключительным заданием.

«Если мы не выиграем в Штутгарте, то подойдём к последней игровой недели немного расстроенными. Ввиду предстоящего матча в Кубке Германии против Дортмунда мы бы этого не хотели», - сказал Томас Мюллер, бросая взгляд над предстоящий в следующую среду поединок. «Баварцы» хотят непременно провести успешную генеральную репетицию.

Юпп Хайнкес считает, что предстоящий поединок со швабами будет «непростым». «Это молодая, голодная и очень трудолюбивая команда. В футбольном плане они тоже очень хороши», - заявил главный тренер Рекордмайстера, который уверен, что текущее положение в турнирной таблице (14) не отражает настоящей силы «Штутгарта». «Это очень хорошая команда с большим потенциалом. Нам не стоит ждать легкой прогулки.»

Предстоящий матч будет особенным для Свена Ульрайха, в свое время защищавшего цвета «Штутгарта». Голкипер успешно восстановился после мышечныех проблем и завтра выйдет в стартовом составе. «Это будет особенный момент для меня. В составе «Штутгарта» я дебютировал на профессиональном уровне. Я в предвкушении», - сказал голкипер в интервью FCBayern.tv News.

Хайнкес пообещал, что изменения будут не только в том, что касается позиции голкипера. Помимо Ульрайха в состав вернулся Хуан Бернат. Не смогут сыграть Мануэль Нойер, Тьяго и Арьен Роббен.

В «Штутгарте» после трех поражений подряд надеются на «хорошее завершение года», как об этом заявил главный тренер Ханнес Вольф. «Бавария» - большой вызов для любого клуба. Мы должны будем очень, очень хорошо обороняться.» Что касается кадров, то наставник швабов не сможет рассчитывать на Анастасиоса Дониса, Даниэля Гинчека и и по всей видимости также на нападающего Шадрака Аколо.