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Джанлуиджи ДОННАРУММА: «Это был неприятный вечер»

Голкипер «Милана» прокомментировал обструкцию со стороны фанатов итальянской команды

  • 16.12.2017 09:50
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ФК Милан. Джанлуиджи Доннарумма
© ФК Милан. Джанлуиджи Доннарумма

18-летний голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма впервые прокомментировал оскорбления и нападки со стороны фанатов «россонери» во время кубкового поединка с «Вероной».

Тифози призвали вратаря уйти из команды, несмотря на подписание длительного контракта сроком до июня 2021 года.

«Это был неприятный вечер, который стал для меня неожиданностью! Я никогда не говорил и не писал о том, что при подписании контракта меня довели до отчаяния. Невзирая ни на что я смотрю вперед и уже думаю о следующем матче. Форца «Милан», – написал Доннарумма на личной странице в Instagram.

Источник — Calcionews

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