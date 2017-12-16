Джанлуиджи ДОННАРУММА: «Это был неприятный вечер»

18-летний голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма впервые прокомментировал оскорбления и нападки со стороны фанатов «россонери» во время кубкового поединка с «Вероной».

Тифози призвали вратаря уйти из команды, несмотря на подписание длительного контракта сроком до июня 2021 года.

«Это был неприятный вечер, который стал для меня неожиданностью! Я никогда не говорил и не писал о том, что при подписании контракта меня довели до отчаяния. Невзирая ни на что я смотрю вперед и уже думаю о следующем матче. Форца «Милан», – написал Доннарумма на личной странице в Instagram.