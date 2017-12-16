Антонио КОНТЕ: «Батшуайи — часть моей команды»

На пресс-конференции накануне матча с «Саутгемптоном» Антонио Конте рассказал о наших играющих в атаке бельгийцах, Миши Батшуайи и Чарли Мусонде.

Вслед за тем, как Батшуайи восстановился после травмы, он постепенно вернулся в состав, и нападающий провел на поле последние 22 минуты матча с «Хаддерсфилдом», в котором «Челси» победил 3:1.

24-летний футболист забил семь голов за «синих» в этом сезоне, и Конте рассказал о его роли в команде.

«Он часть моей команды, — сказал Конте. — Батшуайи не мог играть на протяжении трех недель, потому что у него были проблемы с голеностопом. Затем какое-то время он набирал физическую форму, а сейчас он в отличной форме».

«Если вы сравните физическую форму Батшуайи и то, как он играет в этом сезоне, с теми же критериями в прошлом сезоне, то сейчас он действительно играет. Не забывайте, что он выходил на поле в стартовом составе в Коммьюнити Шилд. Когда я обдумываю схему, последнее, о чем я думаю, — это нападение».

Соотечественник Батшуайи, Мусонда, подписал долгосрочный контакт с клубом на прошлой неделе.

21-летний футболист, дебютировавший за «Челси» в начале сезона, был среди игроков, вышедших на замену, на «Джон Смитс Стэдиум».

«Я рад за него, и он правильно сделал, что подписал новый долгосрочный контракт с клубом, и руководство и сам игрок приняли правильное решение, — говорит Конте. — А затем, я думаю, игрок и руководство клуба примут правильное решение в отношении его будущего».