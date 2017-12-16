Георгий БУЩАН: «Нужно забирать детей с улиц»

Вручив подарки победителям и призерам Кубка по футзалу среди детей-воспитанников интернатных учреждений, вратарь «Динамо» Георгий Бущан поделился впечатлением от турнира.

- Хорошо, что проводятся такие акции, направленные на популяризацию здорового образа жизни среди детей. Правильно поощрять их в занятии спортом и забирать с улиц. Здорово, что они занимаются футболом в таких хороших залах, в тепле и комфортных условиях. Все прошло на высоком уровне. Мы рады пообщаться с ребятами лично, я понимаю, что, видя рядом футболистов или представителей других видов спорта, они, таким образом, приобретают мотивацию, чтобы расти, двигаться вперед и прогрессировать. Я сам был ребенком, и помню, насколько важны для меня были подобные встречи с известными футболистами того времени. Думаю, такие мероприятия дети запоминают надолго.

Учитывая, что турнир проходил накануне Дня св. Николая, хочу пожелать всем деткам здоровья, мирного неба над нашими головами, а также поздравить всех с наступающими новогодними праздниками.