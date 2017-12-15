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ГВАРДИОЛА: «Мы не сможем повторить сезон Арсенала без поражений»

Наставник «Манчестер Сити» считает, что его команда проиграет кому-то по ходу сезона

  • 15.12.2017 23:46
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Getty Images. Пеп Гвардиола
© Getty Images. Пеп Гвардиола
Главный тренер английского «Ман Сити» Пеп Гвардиола заявил, что его клуб не сможет пройти весь сезон без поражений.
 
«Я считаю, что мы способны играть лучше. Намного, намного лучше. Постараемся воплотить эти планы в жизнь. Мы не сможем повторить сезон «Арсенала» без поражений, в каком-то матче мы уступим. Это достижение принадлежит Венгеру.
 
То, что сейчас происходит с «Манчестер Сити», это исключительная, необычная ситуация. Постараемся продолжать в том же духе, но мы еще проиграем кому-то по ходу сезона», – сказал Гвардиола.

Источник — Daily Mail

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