Максим КОВАЛЬ: «Мякушко посадил меня на скамейку запасных»

Страж ворот киевского «Динамо» Максим Коваль рассказал о эмоциях после пропущенного со штрафного гола от Сергея Мякушко в поединке 14-го тура украинской Премьер-лиги против львовских «Карпат» (1:1)

«Мякушко посадил меня на скамейку запасных, друг мой. Я ему сказал: «Спасибо большое». Любой гол – это гол вратаря. Мог бы начать философствовать, но кому это надо? Что была какая-то такая погода, ветер дул, мяч вильнул. Ну пустил тот мяч. С кем не бывает.

С «Янг Бойз» тоже пропустил. Люди в комментариях потом пишут, что Коваль какой-то психованный, когда мяч пропускает мяч. Ребята, а вам приятно пропускать?

Понятно, я психую, я не хотел пропустить тот мяч. А что мне, выйти и стоять, как флегматик – ну, пропустил и пропустил. Как вратарь «Бенфики», когда после гола он встал и улыбается. Я подумал: «С ним все нормально?» – сказал Коваль.