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Максим КОВАЛЬ: «Мякушко посадил меня на скамейку запасных»

Вратарь «Динамо» рассказал о эмоциях после пропущенного гола со штрафного от хавбека «Карпат»

  • 15.12.2017 23:15
  • 1357 просмотров
  • 4 комментария
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ФК Динамо Киев. Максим Коваль
© ФК Динамо Киев. Максим Коваль
Страж ворот киевского «Динамо» Максим Коваль рассказал о эмоциях после пропущенного со штрафного гола от Сергея Мякушко в поединке 14-го тура украинской Премьер-лиги против львовских «Карпат» (1:1).
 
«Мякушко посадил меня на скамейку запасных, друг мой. Я ему сказал: «Спасибо большое». Любой гол – это гол вратаря. Мог бы начать философствовать, но кому это надо? Что была какая-то такая погода, ветер дул, мяч вильнул. Ну пустил тот мяч. С кем не бывает.
 
С «Янг Бойз» тоже пропустил. Люди в комментариях потом пишут, что Коваль какой-то психованный, когда мяч пропускает мяч. Ребята, а вам приятно пропускать?
 
Понятно, я психую, я не хотел пропустить тот мяч. А что мне, выйти и стоять, как флегматик – ну, пропустил и пропустил. Как вратарь «Бенфики», когда после гола он встал и улыбается. Я подумал: «С ним все нормально?» – сказал Коваль.

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    bonv
      bonv, 15.12.2017 23:19
    -1
    Бущан впевнено зайняв місце №1
    Ссылка
    thebestfarmer
    online
      thebestfarmer, 15.12.2017 23:24
    +1
    буває
    Ссылка
    Viktor Kovtun
    online
      Viktor Kovtun, 15.12.2017 23:27
    0
    Коваль лучше, пополнить мои слова
    Ссылка
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 15.12.2017 23:31
    +2
    "перевів стрілки" на воротаря Бенфіки! І Коваль і Бущан хороші воротарі, однак - не рівень ДК! Перший - зловив зірочку, коли його викупили в МЗ! Другому - підфортило в відсутності конкуренції! Хто, хоч трішки дотягує до рівня молодого СаШо, - це Лунін з Зорі! (на нього варто було б звернути увагу!) А то, своїх ще довго будуть вирощувати
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