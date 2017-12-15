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Александрия проведет два сбора в Турции

Об этом сообщил наставник «горожан» Владимир Шаран

  • 15.12.2017 22:59
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ФК Александрия
© ФК Александрия
«Александрия» запланировала два сбора в Турции во время зимнего перерыва в украинской Премьер-лиги. Об этом сообщил наставник «горожан» Владимир Шаран. 
 
«Президент клуба утвердил два сбора в Турции. Первый с 14 по 28 января, второй — с 2 по 16 февраля. Будем готовиться. За это время планируем сыграть десять контрольных матчей», – сказал Шаран.

Источник — ФК Александрия

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