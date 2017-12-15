Александрия проведет два сбора в Турции

«Александрия» запланировала два сбора в Турции во время зимнего перерыва в украинской Премьер-лиги. Об этом сообщил наставник «горожан» Владимир Шаран.
«Президент клуба утвердил два сбора в Турции. Первый с 14 по 28 января, второй — с 2 по 16 февраля. Будем готовиться. За это время планируем сыграть десять контрольных матчей», – сказал Шаран.
Источник — ФК Александрия
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