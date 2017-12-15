Оливер КАН: «Надо было соглашаться на трансфер в МЮ в 2003 году»

Экс-вратарь мюнхенской «Баварии» Оливер Кан заявил, что мог перейти в английский «Манчестер Юнайтед».

«Фергюсон до сих пор зол на меня. Он думал, что я перейду в МЮ в 2003-м или 2004-м году. Но тогда я думал только о том, как провести карьеру в «Баварии». Оглядываясь назад, считаю, что надо было соглашаться на трансфер. Это был бы настоящий вызов для меня», – сказал Кан.