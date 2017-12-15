Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Оливер КАН: «Надо было соглашаться на трансфер в МЮ в 2003 году»

Легендарного голкипера «Баварии» в «красных дьяволах» хотел видеть Алекс Фергюсон

  • 15.12.2017 22:44
  • 175 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Оливер Кан
© Getty Images. Оливер Кан
Экс-вратарь мюнхенской «Баварии» Оливер Кан заявил, что мог перейти в английский «Манчестер Юнайтед».
 
«Фергюсон до сих пор зол на меня. Он думал, что я перейду в МЮ в 2003-м или 2004-м году. Но тогда я думал только о том, как провести карьеру в «Баварии». Оглядываясь назад, считаю, что надо было соглашаться на трансфер. Это был бы настоящий вызов для меня», – сказал Кан.

Источник — Daily Mail

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.