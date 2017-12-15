Вопрос по допинг-делу Срны должен быть закрыт в январе

Заместитель директора Национального антидопингового центра Украины Ярослав Кручек рассказал, когда должен решиться вопрос с положительной допинг-пробой капитана донецкого «Шахтера» Дарио Срны.

«Сейчас мы ждем решения с стороны Срны относительно комментариев по ситуации. Фактически мы выходим на финальную стадию принятия решения. Но мы должны принять решение после того, как спортсмен предоставит еще какие-то дополнительные объяснения.

Вскрытие пробы В хорватского футболиста происходило в той же ВАДА-аккредитованной лаборатории в Австрии, где происходило и вскрытие пробы А. Я оцениваю так, что в январе этот вопрос должен быть закрыт», – сказал Кручек.