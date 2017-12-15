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Вопрос по допинг-делу Срны должен быть закрыт в январе

Об этом сообщил заместитель главы Национального антидопингового центра Украины Ярослав Кручек

  • 15.12.2017 21:44
  • 617 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна
Заместитель директора Национального антидопингового центра Украины Ярослав Кручек рассказал, когда должен решиться вопрос с положительной допинг-пробой капитана донецкого «Шахтера» Дарио Срны. 
 
«Сейчас мы ждем решения с стороны Срны относительно комментариев по ситуации. Фактически мы выходим на финальную стадию принятия решения. Но мы должны принять решение после того, как спортсмен предоставит еще какие-то дополнительные объяснения.
 
Вскрытие пробы В хорватского футболиста происходило в той же ВАДА-аккредитованной лаборатории в Австрии, где происходило и вскрытие пробы А. Я оцениваю так, что в январе этот вопрос должен быть закрыт», – сказал Кручек.

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    heroyam
    online
      heroyam, 15.12.2017 22:13
    -2
    условный срок
    Ссылка
    reignofshakhtar
    online
      reignofshakhtar, 15.12.2017 22:15
    -10
    Сподіваймося все завершиться для Легенди якнайліпше.
    Ссылка
    Серж Пир
    online
      Серж Пир, 15.12.2017 22:18
    +4
    reignofshakhtar, 15.12.2017 22:15
    Сподіваймося все завершиться для Легенди якнайліпше.
    Какая легенда? Легенда о великой капитанше? Честной и справедливой? Вот именно, что это легенда, на деле имеем допингера без принципов и моральных устоев. Как там было? На...й ты нам надо? Да, Дарио, на....й ты нам не надо. В утиль.
    Ссылка
    alexbil
    online
      alexbil, 15.12.2017 22:28
    0
    Серж Пир, 15.12.2017 22:18
    reignofshakhtar, 15.12.2017 22:15
    Сподіваймося все завершиться для Легенди якнайліпше.

    Какая легенда? Легенда о великой капитанше? Честной и справедливой? Вот именно, что это легенда, на деле имеем допингера без принципов и моральных устоев. Как там было? На...й ты нам надо? Да, Дарио, на....й ты нам не надо. В утиль.
    Смешно читать, когда "проф" спортсмены в коментах пишут, про допинг )))
    Вы вообще в курсе,что он в любом виде спорта есть? Просто кто-то попадается, а кто-то имеет более продвинутую лабораторию.
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    thebestfarmer
    online
      thebestfarmer, 15.12.2017 22:40
    +2
    пожиттєво
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