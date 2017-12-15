Каменская Сталь планирует переехать в Бучу

Президент каменской «Стали» Вардан Исраелян направил письмо мэру Бучи Анатолию Федоруку с просьбой перебраться в этот город.

«Сталь» хочет использовать футбольную инфраструктуру, а также сменить юридический адрес и представлять Бучу в украинской Премьер-лиге. Свою просьбу Исраелян аргументирует отсутствием поддержки со стороны властей Каменского и «Днепровского металлургического комбината».

Ответ мэра Бучи Федорука пока неизвестен. Напомним, «Сталь» с лета играет на киевском стадионе «Оболонь-Арена», а ранее в УПЛ выступала на «Метеоре» в Днепре.

Отметим, что перед выходом в Премьер-лигу в 2015 году «Сталь» начала реконструкцию стадиона в Каменском, но не сумела ее закончить из-за отсутствия финансирования.