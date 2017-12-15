Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Каменская Сталь планирует переехать в Бучу

Клуб может сменить юридический адрес и представлять Бучу в украинской Премьер-лиге

  • 15.12.2017 21:19
  • 64 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Сталь
© ФК Сталь
Президент каменской «Стали» Вардан Исраелян направил письмо мэру Бучи Анатолию Федоруку с просьбой перебраться в этот город. 
 
«Сталь» хочет использовать футбольную инфраструктуру, а также сменить юридический адрес и представлять Бучу в украинской Премьер-лиге. Свою просьбу Исраелян аргументирует отсутствием поддержки со стороны властей Каменского и «Днепровского металлургического комбината».
 
 
 
Ответ мэра Бучи Федорука пока неизвестен. Напомним, «Сталь» с лета играет на киевском стадионе «Оболонь-Арена», а ранее в УПЛ выступала на «Метеоре» в Днепре.
 
Отметим, что перед выходом в Премьер-лигу в 2015 году «Сталь» начала реконструкцию стадиона в Каменском, но не сумела ее закончить из-за отсутствия финансирования.

Источник — Footboom

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.