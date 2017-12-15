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Дыминского объявили в розыск

Президенту «Карпат» грозит лишение свободы от трех до семи лет

  • 15.12.2017 20:43
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zik.ua. Петр Дыминский
© zik.ua. Петр Дыминский
Национальная полиция объявила в розыск президента львовских «Карпат» Петра Дыминского. 
 
63-летнего владельца львовского клуба обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения, которое привело к смерти потерпевшего.
 
Дыминскому инкриминируется статья 286, часть вторая уголовного кодекса, по которой возможно лишение свободы от трех до семи лет. В розыске Дыминский находится с 11 декабря. 
 
Напомним, ранее было установлено участие Дыминского в ДТП под Львовом, в котором погибла 31-летняя женщина.
 
Сам президент «Карпат» улетел в Женеву после ДТП и до сих пор находится за границей.

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