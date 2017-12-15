Дыминского объявили в розыск

Национальная полиция объявила в розыск президента львовских «Карпат» Петра Дыминского.

63-летнего владельца львовского клуба обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения, которое привело к смерти потерпевшего.

Дыминскому инкриминируется статья 286, часть вторая уголовного кодекса, по которой возможно лишение свободы от трех до семи лет. В розыске Дыминский находится с 11 декабря.

Сам президент «Карпат» улетел в Женеву после ДТП и до сих пор находится за границей.