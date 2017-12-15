Неймар хочет перейти в Реал

Испанский журналист Игнасио Мартинес сообщил, что бразильский форвард французского ПСЖ Неймар планирует продолжить карьеру в мадридском «Реале».

«Неймар жалеет о своем переходе в ПСЖ, но тем не менее доволен своей зарплатой. Реальность такова, что в июне он хочет перейти в «Реал». Об этом он признался своим друзьям, родственникам и, главное, своему отцу, которого он уже попросил заняться возможным трансфером, так как провести еще один сезон в Париже он не хочет.

«Барселона» и ее президент Жозеп Бартомеу уверены, что Неймар не окажется в «Реале». Но даже если это случится, «Барселона» отнесется к этому спокойно, ведь у них есть Месси. Каталонцы уверены, что будут и дальше превосходить «Реал» даже если там окажется Неймар», – сказал Мартинес.