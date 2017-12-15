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Неймар хочет перейти в Реал

25-летний форвард жалеет о своем переходе в ПСЖ

  • 15.12.2017 19:10
  • 1020 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Неймар
© Getty Images. Неймар
Испанский журналист Игнасио Мартинес сообщил, что бразильский форвард французского ПСЖ Неймар планирует продолжить карьеру в мадридском «Реале».
 
«Неймар жалеет о своем переходе в ПСЖ, но тем не менее доволен своей зарплатой. Реальность такова, что в июне он хочет перейти в «Реал». Об этом он признался своим друзьям, родственникам и, главное, своему отцу, которого он уже попросил заняться возможным трансфером, так как провести еще один сезон в Париже он не хочет.
 
«Барселона» и ее президент Жозеп Бартомеу уверены, что Неймар не окажется в «Реале». Но даже если это случится, «Барселона» отнесется к этому спокойно, ведь у них есть Месси. Каталонцы уверены, что будут и дальше превосходить «Реал» даже если там окажется Неймар», – сказал Мартинес.

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Комментарии
    timac_11
    online
      timac_11, 15.12.2017 19:32
    0
    Я восхищался Неймаром ещё когда он играл в Сантосе, потом был просто в восторге, что он перешёл в Барсу(хоть и не фан Барсы), но он для меня умрет как личность и футболист если перейдёт в Реал.
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    dmytrosol
    online
      dmytrosol, 15.12.2017 19:44
    +3
    timac_11, 15.12.2017 19:32
    Я восхищался Неймаром ещё когда он играл в Сантосе, потом был просто в восторге, что он перешёл в Барсу(хоть и не фан Барсы), но он для меня умрет как личность и футболист если перейдёт в Реал.
    Я очень надеюсь, что он переживет эту трагедию в ваших глазах... А как вы отреагировали на переход в ПСЖ?
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