Мазяр расторг контракт с Полесьем

Главный тренер житомирского «Полесья» Владимир Мазяр покинул клуб.
40-летний специалист расторг контракт по взаимному согласию сторон. В ближайшее время он возглавит «Акжайык», который в прошлом сезоне занял 10-е место в высшей лиге Казахстана.
Отметим, что Мазяр пришел в «Полесье» только в ноябре и не провел с клубом ни одного поединка.
В этом сезоне он также возглавлял «Рух» с августа по ноябрь и ушел из клуба после завершения срока соглашения.
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Хотя как тренер он не достиг ничего серьезного.
Типичный калиф на час.
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