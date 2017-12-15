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Мазяр расторг контракт с Полесьем

40-летний специалист в ближайшее время возглавит казахстанский «Акжайык»

  • 15.12.2017 18:45
  • 848 просмотров
  • 3 комментария
Метки
mfc.zt.ua. Владимир Мазяр
© mfc.zt.ua. Владимир Мазяр
Главный тренер житомирского «Полесья» Владимир Мазяр покинул клуб. 
 
40-летний специалист расторг контракт по взаимному согласию сторон. В ближайшее время он возглавит «Акжайык», который в прошлом сезоне занял 10-е место в высшей лиге Казахстана.
 
Отметим, что Мазяр пришел в «Полесье» только в ноябре и не провел с клубом ни одного поединка.
 
В этом сезоне он также возглавлял «Рух» с августа по ноябрь и ушел из клуба после завершения срока соглашения.

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Комментарии
    stopor2016
      stopor2016, 15.12.2017 19:05
    0
    Сколько ещё клубов , где он в этом году не работал ?
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    vladblaugranas
    online
      vladblaugranas, 15.12.2017 19:13
    0
    Похоже, он очень конфликтный человек, что постоянно не может найти общий язык с руководством.
    Хотя как тренер он не достиг ничего серьезного.
    Типичный калиф на час.
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    Sadixson
    online
      Sadixson, 15.12.2017 19:43
    0
    при чём тут конфликтность. нашёл более выгодный по бабкам контракт и поехал заробитчанином. вот и вся новость в новости.
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