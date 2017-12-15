Мазяр расторг контракт с Полесьем

до чего же вы предсказуемы и тупы репоеды- aicraft1965- anarhisstt-odiniznashih- CowboyHuggies...

Тоесть когда кроты продавали Мхитаряна - то Боруссия топ-клуб, когда туда продало Динамо, - то уж...

репоед а "казак" это путлер?

а кто такой кАзак? это урки-терористы, живущие над Доном и убивающие на Донбассе людей?