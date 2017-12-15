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Ницца хочет удержать Балотелли

Но клуб сможет себе это позволить только в случае выхода в еврокубки

  • 15.12.2017 18:14
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Reuters. Марио Балотелли
© Reuters. Марио Балотелли

27-летний нападающий «Ниццы» Марио Балотелли может покинуть французский клуб по завершении сезона.

«Нам будет трудно удержать Балотелли в случае невыхода в еврокубки на следующий сезон. Марио – исключительный футболист, он меняет свой стиль игры и прогрессирует. Сейчас не могу сказать, останется ли он с нами по завершении сезона. Все зависит от результатов нашего выступления.

Без участия в еврокубках мы не можем себе позволить зарплату Балотелли, невзирая на все усилия и старания удержать его в команде», – заявил в интервью RMC президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривер.

Источник — Calcionews

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