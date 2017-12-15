Пеп ГВАРДИОЛА: «Стоунс и Компани скоро будут готовы играть»

Джон Стоунс восстанавливается и скоро будет готов бороться за победы «Манчестер Сити». Джон Стоунс получил травму в прошлом месяце во время матча в гостях у «Лестер Сити» и не играл с тех пор.

Сегодня на пресс-конференции в преддверии матча с «Тоттенхэм Хотспур» Пеп Гвардиола сообщил, что защитник успешно восстанавливается и может вернуться в строй в ближайшие недели.

«Джон чувствует себя намного лучше, - сказал Гвардиола. – По оценке врачей, на восстановление ему требуется от четырёх до шести недель: думаю, через пару недель он будет готов играть».

Венсан Компани, которого в последнее время беспокоило мышечное повреждение, скоро возобновит тренировки с командой.

Бельгийский защитник выступил только в первом тайме 175-го манчестерского дерби, который «горожане» выиграли со счётом 2:1, и был заменён во время перерыва.

Тренер сказал, что в субботу капитан не будет бороться за победу над «Тоттенхэмом» в домашнем матче 18-го тура, но подтвердил, что Компани восстанавливает игровую форму и скоро будет с командой.

«Компани чувствует себя лучше, но проблема остаётся. Не думаю, что он сможет играть завтра, но, надеюсь, через несколько дней будет с командой».