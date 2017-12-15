Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Пеп ГВАРДИОЛА: «Стоунс и Компани скоро будут готовы играть»

Лазарет «Манчестер Сити» опустеет

  • 15.12.2017 18:10
  • 18 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола
© ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

Джон Стоунс восстанавливается и скоро будет готов бороться за победы «Манчестер Сити». Джон Стоунс получил травму в прошлом месяце во время матча в гостях у «Лестер Сити» и не играл с тех пор.

Сегодня на пресс-конференции в преддверии матча с «Тоттенхэм Хотспур» Пеп Гвардиола сообщил, что защитник успешно восстанавливается и может вернуться в строй в ближайшие недели.

«Джон чувствует себя намного лучше, - сказал Гвардиола. – По оценке врачей, на восстановление ему требуется от четырёх до шести недель: думаю, через пару недель он будет готов играть».

Венсан Компани, которого в последнее время беспокоило мышечное повреждение, скоро возобновит тренировки с командой.

Бельгийский защитник выступил только в первом тайме 175-го манчестерского дерби, который «горожане» выиграли со счётом 2:1, и был заменён во время перерыва.

Тренер сказал, что в субботу капитан не будет бороться за победу над «Тоттенхэмом» в домашнем матче 18-го тура, но подтвердил, что Компани восстанавливает игровую форму и скоро будет с командой.

«Компани чувствует себя лучше, но проблема остаётся. Не думаю, что он сможет играть завтра, но, надеюсь, через несколько дней будет с командой».

Источник — ФК Манчестер Сити

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.