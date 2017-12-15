Билеты на матч Динамо — АЕК поступят в продажу с 16 декабря

В субботу, 16 декабря, в 11:00 стартует продажа билетов на матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2017/18 «Динамо» (Киев, Украина) - «АЕК» (Афины, Греция), который состоится 22 февраля 2018 года на НСК «Олимпийский» (начало – в 20:00).

Билеты можно приобрести в кассах НСК «Олимпийский» (Троицкая площадь, возле станции метро «Олимпийская») и стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского (ул. Грушевского, 3).

Время работы касс – с 10:00 до 19:00 в будние дни и с 11:00 до 18:00 в выходные, перерыв с 13:00 до 14:00, в день игры – с 10:00 и до окончания первого тайма матча.

Стоимость билетов – 35, 50, 70, 130, 170, 200, 350, 400, 800 гривен.