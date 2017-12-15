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Антонио КОНТЕ: «Челси ждет очень сложная игра»

Наставник «синих» поделился ожиданиями от встречи с «Саутгемптоном»

  • 15.12.2017 17:39
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ФК Челси. Антонио Конте
© ФК Челси. Антонио Конте

Антонио Конте заявил, что «синие» должны быть полностью сосредоточены в матче с «Саутгемптоном», который представляет собой серьёзную угрозу и располагает хорошей группой атакующих игроков.

Итальянец провел пресс-конференцию перед третьим матчем команды за последние восемь дней. К игре с «Саутгемптоном» «синие» подходят в хорошей форме, уверенно обыграв в предыдущем туре «Хаддерсфилд».

В начале пресс-конференции Конте поделился новостями о состоянии Давида Луиса, который в последний раз выходил на поле в прошлом месяце, когда команда встречалась в Лиге Чемпионов с «Карабахом».

«У Давида сильно воспалилось колено, и наш врач пытается разобраться в этой ситуации, – говорит главный тренер «Челси», – Очень важно ежедневно оценивать эту проблему и пытаться её решить».

«Я не знаю, когда он будет готов вернуться в строй, но, несомненно, наш врач и медицинский штаб стараются разобраться в этой ситуации».

«Игрок работает отдельно, и последние дни он провел в бассейне. Сегодня он был на поле и старался немного бегать, но делал это очень медленно. Это серьёзная проблема, но мы надеемся решить её как можно скорее».

«Каждый игрок расстраивается, если не играет, особенно когда у него травма. Разумеется, из-за травмы возникает сильное разочарование, потому что каждый игрок хочет тренироваться и иметь возможность усложнить выбор тренера. Я понимаю это, потому что сам был игроком и получал травмы. Я чувствовал себя ужасно и был огорчен, потому что мне хотелось иметь возможность тренироваться, конкурировать за место в составе, но травмы – часть профессии».

Конте поделился более позитивными новостями о состоянии Альваро Мораты. В среду нападающий пропустил матч с «Хаддерсфилдом» из-за проблем со спиной.

«Ему уже лучше, – говорит Конте. – Он тренировался с нами два дня назад, вчера, а также сегодня. У него есть боли в спине, но он конкурирует за попадание в состав на завтрашний матч».

После сообщения о том, что Альваро Мората изучал видео с игрой легенды «Челси» Дидье Дрогба, Конте поделился мнением об игровых способностях обоих футболистов.

«Это два разных игрока с разными характеристиками, – говорит итальянец. – Дидье Дрогба написал свою историю в этом клубе. Это замечательный игрок и замечательный нападающий, потому что он продолжает играть».

«Это выдающийся нападающий, физически более сильный, нежели Альваро, но не стоит забывать, что у Альваро есть огромный потенциал, чтобы стать лучше. Он физически силен, он техничен, и я вижу, что в будущем он может стать выдающимся игроком».

Матчи с «Саутгемптоном» в последние годы всегда складывались непросто, независимо от того, на чьем поле играли команды.

«Святые» идут на 11-м месте в турнирной таблице, но тот факт, что в предыдущем туре они крупно уступили на своем поле «Лестеру» (4:1), по словам Конте, делает предстоящий матч еще сложнее.

«Несомненно, завтра у нас будет очень сложная игра, потому что у «Саутгемптона» очень хорошая команда, у них есть молодые игроки с большим будущим».

«Я бы предпочел, чтобы «Саутгемптон» выиграл свой матч у «Лестера», нежели проиграл на своем поле в таком стиле. Я слышал послематчевое интервью Пеллегрино, и мы должны быть очень внимательны. Они очень быстры и хорошо играют на контратаках, задействуя Остина, Редмонда и Тадича. У них есть много хороших игроков, Лонг и Буфаль в том числе».

«Я ожидаю, что нам будет трудно, у меня есть такое предчувствие, поэтому мы должны быть очень внимательны. Когда играешь после тяжелого поражения, особенно, если проиграл на своем поле, тренер и игроки серьёзно сосредотачиваются, потому что не хотят продолжить неудачную серию. Они хотят правильно отреагировать на поражение в матче с сильной командой вроде «Челси».

Источник — ФК Челси

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