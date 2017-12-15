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Володимир ШАРАН: «Просто так команду ніхто не залишить»

Головний тренер «Олександрії» поділився планами на міжсезоння

  • 15.12.2017 17:21
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ФК Александрия. Владимир Шаран
© ФК Александрия. Владимир Шаран

- Володимире Богдановичу, рік, як ми бачимо, був насичений – причому, подіями різними. Пропоную поговорити про хороші.
- Я би акцентував увагу на такому факторі, як навчально-тренувальні збори. Адже, якщо маємо хороший підготовчий період, то маємо непогані результати. Я не можу зараз назвати наші результати поганими. Але ще раз підкреслюю, що підготовчі збори багато вирішують. Особливо такі, як в Нідерландах.

- Піком футбольних виступів команди стали двобої з «БАТЕ». Уже пройшов час, і чи можна сказати – що би Ви, як керманич, у минулому футбольному матчі змінили б?
- Я би не хотів наголошувати на «БАТЕ», тому що перед «БАТЕ» була «Астра». І головне завдання, яке ставили мені, тренерському штабу, хлопцям (чому ми і хороші збори провели в Голандії, за що я вдячний президенту клубу, який пішов нам назустріч) – виступити вдало з «Астрою». І ми це завдання виконали – це була історична перемога. А що вже буде далі – це залежало й від спортивного жеребу.  Звісно, що коли нам дістався «БАТЕ», який вважався фаворитом, ми мали мотивацію гідно виступити. Після нічиєї у Білорусі нашим завданням було пройти «БАТЕ». Але це було не так просто. Нехай ніхто не ображається, але і клас футболістів, і досвід у «БАТЕ» набагато вищий, ніж у нашої команди. Матч-відповідь ми зіграли правильно – тут ніяких питань немає. Але позначилися ті травми, які у нас були – не змогли зіграти Сергій Басов та Антон Шендрік, Андрій Гітченко отримав травму, і ми залишилися без центральних захисників. Це і стало основною причиною поразки від «БАТЕ». Андрій Запорожан був не готовий вийти на цю гру і допомогти своїй команді, і тому ми були змушені перебудовуватися – і Євген Банада нижче опустився, і Максим Каленчук зіграв нижче своїх можливостей. Так що, ми нічого не могли змінити -  хіба що випустити Андрія Запорожана з його травмою ноги, і невідомо чим би для нього цей матч закінчився.

- Володимире Богдановичу, пропоную тепер зазирнути у прийдешній рік, а це буде рік суцільних ювілеїв – сімдесят років олександрійському футболу, двадцять років з дня відкриття стадіону «НІКА», десять років з дня заснування команди «УкрАгроКом». Футбольний клуб готує цілу низку заходів – і Алею слави, і відкриття музею, видання книги, зйомки фільму. А як команда готуватиметься до наступного року?
- Безумовно, настрій під новий рік не такий, як хотілося би. З нашою восьмою сходинкою шанси потрапити до першої шістки турнірної таблиці Чемпіонату України доволі невеликі, але, тим не менше, ми такий шанс маємо. Президент клубу затвердив два тренувальні збори у Туреччині – з 14 січня по 28 січня, і з 2 по 16 лютого. За цей період часу ми плануємо десять спарингів – будемо готуватися. Так що, першу «шістку» ми ще не залишаємо.    

- Чи можете зараз озвучити Ваші плани щодо складу команди – хто має її залишити, а хто підсилить?
- Я уже багато прочитав про свої плани в інтернеті – не знаю, де вони це все беруть. Я хочу сказати, що треба слухати те, що говорить головний тренер. Рекомендую і вболівальникам, і власникам інтернет-ресурсів читати наш офіційний сайт. У нас всі на контрактах – і просто так команду ніхто не залишить. Якщо будуть запрошення від інших клубів – то звичайно, що будуть компенсації футбольному клубу, якщо хто матиме бажання з тих чи інших причин залишити команду. На даному етапі ми вирішили за спільною згодою розірвати угоду з Артемом Чорнієм. У нас на трансфері Михайло Козак, Станіслав Куліш і Максим Каленчук. Єдиний гравець, який має закінчений контракт – Олексій Довгий. Ми з ним спілкувалися кілька днів тому, він вийде з відпустки, і ми будемо розмовляти далі – поки що питання не вирішене.

- Чи можете назвати когось із можливих кандидатів у команду?
- Поки що це складно. Точно можу сказати – якщо ми будемо запрошувати гравців, то це будуть гравці, яких ми знаємо. Будемо брати гравців на певні позиції. І ще невідоме питання з Антоном Шендріком – він лікується. Можливо, що будемо підшукувати центрального захисника. Ми зараз беремо з собою на збори Владислава Бабогла з молодіжного складу. Хлопець виріс, але нам потрібен ще один центральний захисник. Також потрібен опорний півзахисник і нападник, який би став плеймейкером. Плюс потрібен креативний крайній півзахисник. Чотири кандидатури. І ще молодого воротаря, тому що Дмитра Рудика треба віддавати в оренду – йому потрібно грати. Звісно, що хотілося б омолоджувати команду, але я на паспорт ніколи не дивлюся – я прошу обов’язково на цьому наголосити. Найстарші гравці команди - Андрій Гітченко, Андрій Запорожан і Сергій Старенький мене повністю влаштовують як старанні виконавці.

- І, якщо ми розпочали розмову з позитиву, то пропоную так  її і завершити – адже не за горами різдвяні і новорічні свята.
- Хочу побажати усім міцного здоров’я – це найголовніше, побільше радісних миттєвостей, кохання, миру, здійснення ваших мрій. Особливі і теплі вітання – нашим уболівальникам. Вболівальники у нас хороші і вірні. За цей рік я це відчув особливо.

Источник — ФК Александрия

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