Роман САНЖАР: «Из Олимпика могут уйти опытные футболисты»

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар рассказал о сыгранном лишь наполовину матче во Львове, падении с третьего места на шестое и зависимости от ключевых игроков, которые этой зимой могут покинуть команду.



- Совсем недавно «Олимпик» находился на третьей строчке в таблице, но с каждым туром опускался на одну ступеньку. К шестому месту перед зимними каникулами, предполагаю, относитесь без особого энтузиазма?

- Вовсе нет. Стоил ли рассматривать осеннюю часть чемпионата, отталкиваясь лишь от концовки? Если оценивать потенциал с учетом того, как команда строилась, нынешнее шестое место имеет условный характер. Не стоит забывать, что «Олимпик» провел на матч меньше, чем конкуренты. В случае же удачного для нас исхода мы вполне можем подняться на четвертую позицию.



Если говорить о финише года, то мы им, естественно, недовольны - он был определенным образом смазан. Но вместе с тем, с поставленными на первую часть сезона задачами наша команда справилась. У нас есть все возможности побороться за место в первой шестерке.



НЕ ДОИГРОВКА - ДРУГОЙ МАТЧ



- Отголоски недоигранного матча с «Карпатами» сказались на подготовке к очередной встрече чемпионата с «Ворсклой»?

- Никоим образом. Однако в канун игры с полтавчанами из-за простуды пропустил неделю тренировок Артем Шабанов. То же касается Артема Кравченко. Сказалось и то, что команда тренировалась на синтетике. Возможно, это повлияло на наше состояние в какой-то мере - но совершенно нас не оправдывает. С «Ворсклой» мы действительно сыграли плохо.



- Какое решение относительно львовского матча считаете самым справедливым - доигровку или техническое поражение «Карпат»?

- Второй вариант. Разве можно доигрывать встречу через три месяца, когда у обеих команд будут совершенно другие составы? Да и футболисты окажутся в радикально другом состоянии. Это уже не доигровка будет - другой матч!



Целесообразно было доигрывать матч в максимально короткие сроки. Рассчитывая на это, «Олимпик» остался ночевать во Львове. Думали, что сыграем второй тайм в понедельник. Более того, позже предлагали вариант доигровки во вторник или среду. В остальные дни этот вариант был неприемлем.



Дело было уже не в погоде. Между прочим, на следующий день после сыгранного первого тайма погода нормализовалась - и возможность сыграть была. Но «Карпаты» попросту не захотели - вот и всё.



- Год назад встреча с «Карпатами» также была сопряжена с проблемами: матч в Сумах, где уже «Олимпик» был хозяином, не состоялся…

- В обоих случаях помешала непогода. Но если в прошлом году десятиградусный мороз сковал поле и был перенесен весь матч, то в этом - на снегу был сыгран лишь тайм. Мне кажется, поединок с «Карпатами» следовало доигрывать. Или не начинать вообще.



Все ведь знали, что ожидается сильный снегопад. Игру можно было перенести на весну. Мы бы вошли в положение «Карпат»: трудно спорить, что 3 декабря погода была вовсе не футбольной.



- Может показаться, что встречи «Олимпика» с львовянами кто-то сглазил. Вы, кстати, в такие вещи верите?

- Не очень. Во времена игровой карьеры я был немного суеверен, но чем старше становился, тем с меньшей серьезностью к ним относился.



ФАРТ НАУЧНЫЙ И ФУТБОЛЬНЫЙ



- В крупном поражении от «Ворсклы» было больше психологической усталости или чемоданного настроения?

- Скорее, дело в психологии. Но есть еще один фактор. В тот день любой удар по нашим воротам заканчивался голом. Мы доминировали, контролировали мяч, однако благодаря индивидуальным действиям Александра Кобахидзе «Ворскла» сумела открыть счет. Затем был пенальти, гол со «стандарта». Словом, то был явно не наш день.



При этом упрекнуть ребят мне не в чем. У нас были стопроцентные моменты, но мы их не реализовали. Это футбол, такое в нем бывает. Из такого рода ситуаций мы должны делать выводы - и двигаться дальше.



- Бывший игрок полтавской команды Игорь Кислов высказал мнение, что к «Ворскле» возвратился фарт, а от «Олимпика» в конкретном матче отвернулся.

- Можно и так сказать. Если рассматривать тему фарта с научной позиции, эту версию не примешь всерьез. Но с футбольной точки зрения все выглядит иначе. В прошлом сезоне нам удалось выиграть у «Ворсклы», когда она вела - 2:0. Вот тогда не обошлось без доли везения! Мы забили такие мячи, которых от себя и не ожидали. Не ожидала и «Ворскла».



На этот раз фортуна, похоже, вернула долг полтавской команде. Все, что они ни делали на поле, у них получалось. У нас же, как ни старались, все получалось наоборот.



- В прошлом чемпионате ваши подопечные трижды в четырех матчах отбирали очки у «Шахтера», играя вничью - 1:1. В нынешнем - горняки победили в обеих встречах. Стал слабее «Олимпик» или «Шахтер» подобрал к вам противоядие?

- То, что мы потеряли ряд ключевых игроков, известно всем. Однако утверждать, что «Шахтер» нашел к нам ключик, я бы не стал. Как и не стал бы рассуждать о рецепте успеха «Олимпика» в играх с горняками в прошлом чемпионате. Тогда «Шахтер» в каждом из матчей (за исключением первого из ничейных) имел почти стопроцентные голевые моменты, но их не реализовал. Так всегда бывает в футболе: игра забывается, а результат остается.



В нынешнем же чемпионате горняки использовали моменты - и мы проиграли. Соперник выходил на матчи с нами с максимальным настроем - видимо, помня о прошлом сезоне. У «Шахтера» один рецепт победы: импровизация и высокое индивидуальное мастерство. А чтобы победить «Олимпик», команде Паулу Фонсеки достаточно сыграть в полную силу. Нам же, чтобы добиться ничьей с «Шахтером», необходимо сыграть не только на пределе возможностей, но и иметь благосклонность фортуны.



В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОХИ



- В осенней части сезона «Олимпик» порадовал болельщиков двумя беспроигрышными сериями - из пяти и шести матчей. Как это удалось?

- Старт первого круга получился удачным. Наверное, нас мотивировал факт участия в Лиги Европы. Это было для ребят чем-то новым, неизведанным, что и дало серьезный психологический толчок. Все очень старались и работали с необходимой концентрацией - как на тренировках, так и в играх.



Несмотря на то, что на летнем сборе мы все контрольные матчи проиграли, это помогло набирать очки в официальных встречах. А вот концовку осеннего отрезка мы провалили. В ряде игр у «Олимпика» угасли эмоции, не хватало мастерства и равноценной обоймы исполнителей.



- Похоже, что неудачный еврокубковый дебют не выбил команду из колеи…

- Я не назвал бы его неудачным. Ведь греческий ПАОК - соперник не из нашей весовой категории. При этом мы сыграли достойно: в первом матче добились ничьей, а в ответном - уступили, но оказали сопротивление. У нас были моменты, однако с реализацией явно не сложилось.



Надо учитывать, что в игровом плане у ПАОКа гораздо больше возможностей, чем у нашей команды. У греков очень сильна и квалифицирована группа атаки. Те игры нам однозначно пошли на пользу.



- В последних сезонах одну из ключевых ролей в вашей команде играет Моха. Бытует мнение, что с ним и без него «Олимпик», как говорят в Одессе, две большие разницы.

- Отчасти могу с вами согласиться. Мы действительно зависимы от ряда исполнителей, в том числе и от Мохи. Этот сезон был для него результативным - он и забивал, и отдавал голевые передачи. Команда, почувствовав это, много на него играла. В нынешнем сезоне Моха действительно был для нас незаменимым игроком.



- Правда ли, что он может покинуть команду уже этой зимой?

- Вероятность велика. Насколько я знаю, по поводу этого футболиста ведутся переговоры. А вот чем они завершатся - предсказывать не возьмусь.



- В его услугах заинтересованы за границей?

- Разные есть варианты - как за рубежом, так и в Украине. Но конкретно о чем-то говорить действительно рановато.



СЛОЖНЫЙ АНТРАКТ



- Как в целом охарактеризовали бы осенний отрезок чемпионата?

- Если оценивать по пятибалльной шкале, то на «четверку». Заработай мы в нескольких последних турах года очки, можно было бы ставить твердую «пятерку».



- Есть ли матчи, в которых «Олимпик» недосчитался очков из-за судейского фактора?

- Честно говоря, таких подсчетов не вел. Судейские ошибки, конечно, имели место. Были матчи, арбитражом в которых мы остались очень недовольны. Но как бы то ни было, я не склонен оправдываться и винить кого-то в своих неудачах. В любом случае виноваты мы сами, ведь все зависит только от нас.



- Не ошибусь, допустив, что больше всего в период зимнего антракта вы опасаетесь кадровых потерь?

- Команду ожидает сложный зимний антракт. «Олимпик» могут покинуть опытные футболисты, которых у нас осталось не так уж и много. Они относятся к категории ключевых, системообразующих для структуры нашей игры. А вот удастся ли нам их эффективно заменить - покажет время.



Уверен, наш клуб постарается приложить все силы, чтобы обойма команды оставалась конкурентоспособной, и в ближайшем будущем «Олимпик» мог побороться за решение высоких задач.



- Как будет построена работа «Олимпика» в период зимнего тайм-аута?

- Команда соберется 9 или 10 января. На 14-е запланирован вылет в Турцию, где будет проведен первый тренировочный сбор. 27 января вернемся в Киев. Второй сбор также запланирован в Турции - 1 по 14 февраля…



Вячеслав КУЛЬЧИЦКИЙ