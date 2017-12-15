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Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ: «Шевченко бросил вызов футбольной системе»

Украинский защитник поделился мнением о положении дел в национальной команде

  • 15.12.2017 16:52
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ФК АЕК. Дмитрий Чигринский
© ФК АЕК. Дмитрий Чигринский

Украинский защитник АЕКа Дмитрий Чигринский поделился мнением о ситуации в национальной сборной Украины по футболу.

— Национальная команда находится в стадии перестройки. Как тебе ее игра со стороны?
— Мне футбол сборной нравится. Появилась какая-то уверенность, команда не боится играть. Ребята стремятся брать инициативу в свои руки, а это очень непросто. Я думаю, что Андрей Шевченко сильно рисковал, меняя сам подход к постановке игры. Все-таки нужно понимать наш менталитет, нашу психологию. В минувшем отборочном турнире сборная в каждом поединке старалась действовать с позиции силы, с позиции контроля ситуации на поле. Раньше такого не было.

— А как было?
— Были наставники, которые совершенно иначе смотрели на процесс постановки игры и достижения результата. «Мы так не можем играть, — говорили они. — Пас — это не наше. Нам нужно использовать свои сильные качества».

— Какие?
— Быстрый выход из обороны в атаку, умение вести единоборства и так далее. Я не говорю, что это плохо — любая тактика имеет право на жизнь. Но мне сложно было понять, когда соперник в 10-ти метрах, а тебе уже кричат: «Минимум риска — диагональ». Нам приходилось выполнять все эти установки, хотя мы с ребятами считали, что ничем не хуже других сборных — даже топовых. Что можем играть в другой футбол. Понятно, что в сборной сложно организовать такую игру — это не клуб, где у тренера больше времени.

— Значит, Андрей Шевченко бросил вызов всей футбольной системе Украины?
— Так тоже можно сказать. Все-таки такую игру нужно строить не сверху вниз, а наоборот. Надо начинать с детских школ, с юношеских команд. На уровне подготовки менять само мышление игроков.

— Для того чтобы играть в активный футбол, нужны соответствующие исполнители. Согласен?
— Я бы не сказал, что их мало. Все-таки две базовые команды сборной вышли в плей-офф еврокубков, многие ребята выступают в зарубежных чемпионатах. Впрочем, организация игры Андрея Шевченко как раз и показывает, что с ее помощью можно компенсировать многие недостатки. Вот, раньше у нас хватало выдающихся исполнителей — Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Андрей Воронин, Анатолий Тимощук, Андрей Гусин, но нам все время говорили, что у нас нет футболистов, чтобы играть. Нам нужно бежать.

— Все хорошо, кроме результата. Тогда он был, сейчас — нет…
— Я верю в то, что в данный момент это вопрос времени. Важно поддержать тренеров в их начинании. Поменять психологию сложно, но рано или поздно это нужно было сделать. Конечно, третье место в отборочной группе со стороны выглядит неудачей. Но так можно говорить, если не видеть саму игру и все процессы, которые происходят в команде. В матчах с лидерами группы, хорошими европейскими сборными, нам чего-то не хватало. Может, реализации — не знаю. Тренеры разберутся, и команда больше не допустит таких ошибок. Мне показалось, что нам не хватало индивидуальных качеств в завершающей стадии атаки. Все остальное было на высоком уровне.

— Значит, новый год болельщики сборной Украины могут встречать с оптимизмом?
— Я думаю, что следующий отбор станет намного лучше. Важно, что в такой комбинационный футбол продолжает играть Шахтер, а динамовцы хорошо знают требования в сборной по работе с Сергеем Ребровым. Самый тяжелый период у нового тренерского штаба уже позади. Фундамент заложен. По крайней мере, я на это надеюсь… 

Евгений ГРЕСЬ

Источник — zbirna.com

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