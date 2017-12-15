Антонио КОНТЕ: «Морате уже лучше»

Антонио Конте сообщил, что Альваро Мората может вернуться в строй после травмы и принять участие в завтрашнем матче с «Саутгемптоном».

Испанский нападающий из-за проблем со спиной пропустил выезд к «Хаддерсфилду» в середине недели, но на сегодняшней пресс-конференции Антонио Конте заявил, что игрок может принять участие в завтрашней игре с «Саутгемптоном» на «Бридже».

«Ему уже лучше, – говорит Конте. – Он тренировался с нами два дня назад, вчера, а также сегодня. У него есть боли в спине, но он конкурирует за попадание в состав на завтрашний матч».

Давид Луис по-прежнему отсутствует из-за травмы колена. Все остальные игроки могут принять участие в матче.