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КДК ФФУ наказал Шахтер за лозунги фанатов

«Горнякам» запрещен организованный выезд болельщиков на ближайший матч УПЛ

  • 15.12.2017 15:57
  • 777 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины принял решение по матчу чемпионата Украины Олимпик – Шахтер, в котором фанаты «горняков» отметились скандальным поведением.

КДК ФФУ постановил запретить организованный выезд болельщиков Шахтера на ближайший выездной матч УПЛ. Это означает, что гостевой сектор будет закрыто, скорее всего, на игру 22 тура чемпионата Украины Карпаты – Шахтер, предварительно запланированную на 3 марта 2018 года. У «горняков» есть возможность подать апелляцию, но до следующей игры еще много времени для ее рассмотрения. Поэтому с большой вероятностью наказание придется именно на матч во Львове.

В то же время простые болельщики донецкого клуба смогут посетить матч, приобретя отдельные билеты на обычные сектора.

Камеры зафиксировали, как фанаты Шахтера скандировали нацистские лозунги «Зиг хайль, Рудольф Гесс, Гитлерюгенд СС» во время игры 17 тура УПЛ против Олимпика. После этого за дело взялся КДК ФФУ.

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    chues
    online
      chues, 15.12.2017 16:28
    0
    Что это за наказание?
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    Vitaliy_yatsenko
    online
    Vitaliy_yatsenko, 15.12.2017 16:32
    +1
    Для галочки все зроблено. Ясно, що треба штрафувати і клуб. Динамо за таке дискваліфікували на гру без глядачів. І величезний штраф був у грошах. А тут вся для галочки зроблено.
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    olgorl
    online
      olgorl, 15.12.2017 16:45
    0
    Эта гниль «Зиг хайль, Рудольф Гесс, Гитлерюгенд СС» на нас с ДНР повзе. Треба за це до путлера усих высылати!
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