КДК ФФУ наказал Шахтер за лозунги фанатов

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины принял решение по матчу чемпионата Украины Олимпик – Шахтер, в котором фанаты «горняков» отметились скандальным поведением.

КДК ФФУ постановил запретить организованный выезд болельщиков Шахтера на ближайший выездной матч УПЛ. Это означает, что гостевой сектор будет закрыто, скорее всего, на игру 22 тура чемпионата Украины Карпаты – Шахтер, предварительно запланированную на 3 марта 2018 года. У «горняков» есть возможность подать апелляцию, но до следующей игры еще много времени для ее рассмотрения. Поэтому с большой вероятностью наказание придется именно на матч во Львове.

В то же время простые болельщики донецкого клуба смогут посетить матч, приобретя отдельные билеты на обычные сектора.

Камеры зафиксировали, как фанаты Шахтера скандировали нацистские лозунги «Зиг хайль, Рудольф Гесс, Гитлерюгенд СС» во время игры 17 тура УПЛ против Олимпика. После этого за дело взялся КДК ФФУ.