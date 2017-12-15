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Сергей ПАЛКИН: «Многими нашими игроками интересуются топ-клубы»

Генеральный директор «Шахтера» – о трансферах в межсезонье, дисквалификации Срны и судействе Бойко

  • 15.12.2017 15:48
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  • 4 комментария
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ФК Шахтер. Сергей Палкин
© ФК Шахтер. Сергей Палкин

После подписания договора с Фондом ООН генеральный директор «Шахтера» ответил на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент Sport.ua.

– Как вы оцените первую часть сезона?
– Мы преодолели групповой этап Лиги чемпионов. Выдержали конкуренцию со стороны топ-клубов Европы, которые занимают лидирующие позиции и показывают атакующий футбол – «Манчестер Сити» и «Наполи». Мы вышли в плей–офф со второго места и теперь нам предстоит игра с «Ромой». Что касается чемпионата Украины, то «Шахтер» сейчас занимает первое место в турнирной таблице. Турнир долгий, нам еще предстоит провести много ответственных и эмоциональных матчей. Думаю, в следующем году будет очень интересно.

– Какие трансферные планы на межсезонье?
– Вы знаете, что мы подписали правого защитника – бразильца Додо. Таким образом, хотим создать конкуренцию на фланге обороны Богдану Бутко. А дальше наша активность будет зависеть от того, кто покинет команду. По многим нашим игрокам есть интерес со стороны европейских клубов. Поэтому сегодня сложно сказать, как будет развиваться ситуация. В зависимости от того, кто уйдет, будем делать определенные приобретения.

– Выход «Шахтера» в плей-офф Лиги чемпионов может быть козырем для переговоров с теми игроками, которых вы хотите подписать?
– У нас сейчас слаженный коллектив с серьезной конкуренцией на каждой позиции. Вопрос в том, что после выхода в плей–офф гранды европейского футбола обратили внимание на наших игроков. Определенные контакты уже есть, а чем все закончится – пока сказать не могу. Интерес конкретный, но имена футболистов и клубы, которые ими интересуется, называть не буду.

– Как вы восприняли результат жеребьевки 1/8 финала?
– Если мы прошли группу с «Наполи», который является одним из лидеров итальянского футбола, то с «Ромой» мы должны играть и выигрывать. Считаю, шансы 50 на 50. У них есть очень серьезные игроки – Наингголан, Джеко, прекрасный голкипер Алисон. Коллектив у них очень сильный, но из тех вариантов, которые нам могли попасться, считаю, «Рома» приемлемый вариант.

– И все-таки: какие позиции хотели бы усилить?
– То, что мы хотели усилить, мы сделали. Все остальное будет зависеть от ситуации.

– У Бернарда заканчивается контракт. Он будет продлен?
– Конкретно по Бернарду идет много разговоров. То ли он останется, то ли его продадут. Интерес есть ко многим нашим игрокам.

– Была информация, что «Шахтер» интересуется Денисом Бойко. Это так?
– Нет, это неправда.

– Кто из арендованных игроков вернется в «Шахтер»?
– Вернем максимум одного-двух игроков. Того же Гречишкина из «Зари». Многое будет зависеть от наших потерь.

– На какой стадии находится дело Дарио Срны?
– Сейчас мы ждем вердикт от украинского антидопингового комитета – нужно понимать, на какой срок он будет дисквалифицирован. Если ВАДА устроит этот вердикт – он будет окончательным. Если ВАДА не согласится с этим решением, они пойдут в суд – и тогда нужно будет в суде доказывать, почему это решение верное.

– Возвращаясь о ситуации в матче с «Зарей». Не жалеете о том, что сказали после поединка в адрес Сергея Бойко?
– Знаете, я по своей сути неэмоциональный человек. Мои эмоции проявляются тогда, когда я вижу несправедливость. А несправедливость была явная – судья украл у нас три очка. Все эксперты сказали, что до 80–й минуты мы должны были выигрывать матч. А после судья поломал игру и отобрал у нас три очка. Дальше не буду комментировать, потому что это опять будут эмоции.

– Но при этом все эксперты пришли к мнению, что Бойко ошибся только в моменте с удалением Фреда…
– Удаление Фреда – это то, что повлекло за собой все остальное. Проблема этого арбитра в том, что он потерял нить управления игрой. До этого я смотрел первый тайм матча «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити». Если бы там арбитр раздавал карточки как Бойко, то там по полкоманды не доиграли бы матч. А там тоже были и фолы, и руки в штрафной. Но арбитр там понимал, как нужно управлять игрой. То, что произошло в концовке матча «Заря» – «Шахтер» – это вина арбитра.

– Введение системы видеоповторов, которую анонсировал президент ФФУ, поможет улучшить арбитраж?
– Определенный шаг для этого будет сделан. По крайней мере, мы будем понимать ситуацию с пенальти – был или не был. Это будет большое подспорье. С другой стороны арбитр не сможет пользоваться видеоповторами постоянно – тогда матч будет длиться не 90 минут, а 180. С другой стороны нашим арбитрам еще нужно учиться и учиться.

– С планами на зиму определились?
– Команда проведет два сбора: в Арабских Эмиратах и Турции. Календарь спаррингов также практически сверстан.

– Некоторые спикеры так называемых ДНР и ЛНР говорят, что «Шахтер» – не донецкая команда. Что вы можете сказать?
– Послушайте, Донецк – это Украина. Это всем понятно. Те, кто не разделяет эти принципы – нам с ними не по пути. Вот это основное. 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Omega78
    online
    Omega78, 15.12.2017 15:56
    -1
    Концовка зачётная. Пусть на словах, но всё же. Шахтёр за зиму могут раскупить так, что играть некому с Ромой будет.
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    kief
    online
      kief, 15.12.2017 16:16
    0
    интересно, а палкиным никто не интересуется? вот это был бы трансфер...
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    Grey Eminence
    Grey Eminence, 15.12.2017 16:26
    +3
    Ракицким наверное топ клуб ОРДЛО интересуется
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    rasheed_iverson
      rasheed_iverson, 15.12.2017 16:35
    +2
    Сенсація від Палкіна в кінці,да?)) Нежданчік
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