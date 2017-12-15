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Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ: «С Динамо будет не проще, чем с Атлетико»

В игре киевской команды стало больше вертикального футбола, считает игрок АЕКа

  • 15.12.2017 15:46
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АЕК. Дмитрий Чигринский
© АЕК. Дмитрий Чигринский

Украинский защитник АЕКа Дмитрий Чигринский поделился ожиданиями от противостояния с «Динамо» в 1/16 финала Лиге Европы.

— Дмитрий, ты сказал, что Динамо возвращается к своему прежнему стилю. Что особенного увидел в игре киевлян?
— В действиях динамовцев стало больше вертикального футбола, снизилось число коротких и средних передач — подготовке атак уделяется не так много внимания, как раньше. Активно заработали фланги. Такая перестройка игры не могла не сказаться на выступлениях коллектива в отдельных матчах, поэтому, наверное, и не было стабильности. Команда чередовала очень яркие поединки с невыразительными играми. Впрочем, Динамо — это Динамо. В Греции это все хорошо понимают. Дело не только в названии клуба, но и в его возможностях и амбициях. Для АЕКа матчи с киевлянами станут хорошим экзаменом.

— Мог же попасться соперник и сильнее…
— Вообще, перед последней встречей группового раунда с Аустрией наш тренер Маноло Хименес мотивировал нас возможной встречей с испанским Атлетико. Сказал: «Сделайте этот последний шаг — и вы поедете в гости к очень сильной команде». Но я считаю, что с Динамо будет не намного проще, чем с испанцами.

— Основными нападающими киевлян считаются Дьемерси Мбокани и Мораес. Ты хорошо знаешь манеру их игры?
— Не могу сказать, что часто им противостоял, но видел немало матчей с их участием. Детальный анализ слабых и сильных мест форвардов Динамо, как и команды в целом, у нас еще впереди, но уже сейчас я могу сказать, что это исполнители очень хорошего уровня. Хотя многое будет зависеть не только от индивидуальных качеств нападающих, но и от игры всей команды. При Сергее Реброве форварды действовали в одном ключе, а с приходом Александра Хацкевича стали играть иначе. Думаю, требования к центральным нападающим немного поменялись.

Конечно, Мбокани и Мораес — совершенно разные исполнители. У бразильца намного шире диапазон действий, а конголезец, как по мне, — типичный наконечник атаки. Мбокани хорошо играет вверху и сбрасывает мячи своим партнерам, все время находится в штрафной площадке. Впрочем, кто бы из них не сыграл, легко нам точно не будет — в этом я уверен. Вдвоем они, кажется, редко выходят в основном составе.

Источник — zbirna.com

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