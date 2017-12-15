Гвардиола признан лучшим тренером ноября в АПЛ

Пеп Гвардиола назван лучшим тренером АПЛ по результатам ноябрьских матчей. «Горожане» выиграли все матчи ноября и заняли первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Гвардиола получил уже третью награду в этом сезоне: наставник «Сити» был назван лучшим тренером АПЛ в сентябре и октябре 2017.

«Манчестер Сити» установил новый рекорд в чемпионате Англии, выиграв 15 матчей подряд, и сейчас на 11 очков опережает «Манчестер Юнайтед», который находится на втором месте.