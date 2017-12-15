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Гвардиола признан лучшим тренером ноября в АПЛ

Наставник «Манчестер Сити» удостаивается престижной награды в третий раз кряду

  • 15.12.2017 14:53
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Метки
ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола
© ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

Пеп Гвардиола назван лучшим тренером АПЛ по результатам ноябрьских матчей. «Горожане» выиграли все матчи ноября и заняли первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Гвардиола получил уже третью награду в этом сезоне: наставник «Сити» был назван лучшим тренером АПЛ в сентябре и октябре 2017.

«Манчестер Сити» установил новый рекорд в чемпионате Англии, выиграв 15 матчей подряд, и сейчас на 11 очков опережает «Манчестер Юнайтед», который находится на втором месте.

Источник — ФК Манчестер Сити

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