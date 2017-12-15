ПАВЕЛКО: «Для мене головне – рівність і чесність арбітражу для усіх»

У п’ятницю, 15 грудня, в Будинку футболу пройшов семінар для головних арбітрів Прем’єр-ліги та їх асистентів.



На семінар завітав президент Федерації футболу України Андрій Павелко, який звернув увагу на ключові проблемні питання в роботі арбітрів та висловив їм свою підтримку.



«ФФУ завжди намагається оснащувати арбітрів найновішим технічним обладнанням. Нещодавно ми ініціювали впровадження системи Відео асистент рефері (VAR) під час футбольних матчів національних турнірів. Сподіваюся, вже в наступному році ми спільно використовуватимемо її в чемпіонаті України. Однак, і арбітри, і ФФУ в цілому зацікавлені, щоб така технологія застосовувалась якомога рідше. Це лише підвищуватиме довіру до наших рефері та Комітету арбітрів», – зазначив Павелко.



За словами президента ФФУ скандали, пов’язані зі спірними рішеннями арбітрів та звинувачення на їх адресу виникають у всіх країнах і це нормально, оскільки футбол – це емоції. «Надзвичайно позитивною є практика публічного аналізу підсумків кожного туру, який зараз проводить Комітет арбітрів і те, що керівництво комітету відкрито визнає помилки суддів, якщо такі мають місце. Адже і для Вас, і для Федерації футболу України, і для мене особисто важливо, щоб суддівство було незаангажованим і рівновіддаленим від усіх, не зважаючи на назви клубів, керівництво команд чи відомі імена футболістів. Головне – рівність і чесність арбітражу для усіх учасників змагань», – підкреслив президент ФФУ.



«В цілому проміжні результати роботи Комітету тішать: досвідчені арбітри демонструють свій клас, у той же час зросла плеяда молодих професійних рефері. При цьому у вас є повна свобода дій, ніхто не може впливати на ваші рішення. Крім того вам допомагає в роботі Комітет етики і чесної гри на чолі з Франческо Баранкою та перший віце-президент ФФУ Назар Холодницький, який курує напрямок боротьби з договірними матчами», – додав Андрій Павелко.