Шахтер начал сотрудничество с Фондом ООН

Соглашение предусматривает поддержку клубом ряда инициатив ООН, совместную кампанию по продвижению равенства прав мужчин и женщин, ряд образовательных и спортивных мероприятий.

«Фонд ООН в области народонаселения стал партнером клуба в вопросе продвижения и поощрения здорового образа жизни среди семей, детей, подростков и молодежи «Миссия Фонда народонаселения ООН – защита прав каждого человека на здоровую жизнь и равные возможности, развитие толерантного общества.

«Шахтер» давно вовлечен во многие социальные проекты. У нас много болельщиков в Украине и за ее пределами, мы обязаны быть социально активными и социально ответственными. Многие знают о социальном проекте «Сиротству – нет», благодаря которому тысячи детей обрели семьи. Сейчас активно продвигается проект «Давай играй», цель которого – отвлечь детей с улицы, оторвать от компьютеров, привлечь любовь к футболу и спорту. Семейные ценности близки нам, в этом наши позиции с UNFPA схожи. Также мы выступаем за гендерное равенство, чтобы детки росли здоровыми, чтобы в семьях не было насилия. Согласно последним исследованиям, в современной семье родители уделяют ребенку по 2 минуты в день. А ведь здоровые семьи, воспитание детей - это основа будущего», - отметил генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин.