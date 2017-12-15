Сергей ПАЛКИН: «Вскоре нам сообщат о сроке дисквалификации Срны»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин сообщил, что многолетний капитан донецкой команды Дарио Срна ожидает решение Национального антидопингового комитета о сроке своей дисквалификации.



«Сейчас мы ждем ответа от украинского антидопингового комитета, чтобы узнать, сколько же у него дисквалификации. Они брали пробу А, пробу В, а сейчас все это анализируют. Теперь они должны вынести вердикт. Затем, если WADA устоит их решение, то оно будет финальным», – сказал Палкин.



Напомним, в сентябре «Шахтер» подтвердил положительную допинг-пробу Дарио Срны, взятую 22 марта 2017 года. Хорватский защитник на время проведения расследования проистановил карьеру футболиста.