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Сергей ПАЛКИН: «Вскоре нам сообщат о сроке дисквалификации Срны»

«Шахтер» ожидает решение Национального антидопингового комитета

  • 15.12.2017 14:59
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ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин сообщил, что многолетний капитан донецкой команды Дарио Срна ожидает решение Национального антидопингового комитета о сроке своей дисквалификации.

«Сейчас мы ждем ответа от украинского антидопингового комитета, чтобы узнать, сколько же у него дисквалификации. Они брали пробу А, пробу В, а сейчас все это анализируют. Теперь они должны вынести вердикт. Затем, если WADA устоит их решение, то оно будет финальным», – сказал Палкин.

Напомним, в сентябре «Шахтер» подтвердил положительную допинг-пробу Дарио Срны, взятую 22 марта 2017 года. Хорватский защитник на время проведения расследования проистановил карьеру футболиста.

Источник — Xsport

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