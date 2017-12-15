Юрий МОРОЗ: «Игроки Динамо U-21 повзрослели»

Итоги первой части сезона для динамовской команды U-21 подвел ее наставник Юрий Мороз.

- Первая часть сезона завершена, довольны ли вы выступлением своих подопечных?

- В целом, да. То, что было запланировано, мы сделали – и футболисты и тренеры. Но, конечно, хотелось сделать еще больше. Есть, над чем работать. Надеюсь, после отпуска ребята вернутся с таким же вдохновением и продолжат трудиться с таким же желанием, чтобы во время зимнего перерыва хорошо подготовиться к весенней части сезона, получать игровой опыт и расти в профессиональном плане.

- Что вы сказали подопечным перед отпуском? Они заслужили хороший отдых?

- Как обычно, раздали футболистам индивидуальную программу, поздравили с наступающими праздниками, пожелали хорошего отдыха, и еще лучшей и более качественной работы в новом году. После праздников соберемся на баз в те же даты, что и первая команда.

- В прошлом году вы работали с этими ребятами в команде U-19, сильно ли они изменились, перейдя на более высокий уровень?

- Да, игроки повзрослели, стали ответственнее в своих поступках, как в быту, так и в тренировках и играх. Также положительный момент, что все объединились единой целью, желанием, обрели стимул. Хороший показатель, что достаточно большая группа тренировалась с первой командой, и ребята постоянно чувствовали внимание тренерского штаба во главе с Александром Хацкевичем и на протяжении четырех месяцев работали с удвоенной энергией и получали от этого удовольствие.

- Самоуверенность после победы в чемпионате U-19 в прошлом сезоне прошла?

- Да. Поначалу у них было, так называемое «чемпионское похмелье», ребята хотели выехать на старом багаже. В первый месяц звучали фразы, типа: «здесь я смогу», «здесь я достану», «здесь всегда успею», а на деле получалось по-другому. Пришлось много говорить на эту тему, требовать и со временем ребята росли на глазах.

- Учитывая, насколько плотно идут в турнирной таблице команды из первой шестерки, можно предположить, что основная борьба за чемпионство развернется весной?

- Конечно. По потерянным очкам мы на первом месте. Было много хороших игр, и просто отличных поединков. В следующем году все еще будет продолжаться, вся борьба впереди. Состав остальных команд молодежного первенства очень приличный, отсюда и плотность в турнирных очках. Каждый соперник может отобрать очки у лидеров. Особенно сложно было играть с первой десяткой. Каждая команда билась, старалась, поэтому проходных матчей у нас почти не было.

- Команда в 18 матчах потерпела три поражения и трижды сыграла вничью. Какая из этих потерь очков самая неприятная и обидная?

- Каждая из них была неприятной. Где-то сами теряли концентрацию, где-то не хватало уверенности, особенно, в первых матчах. Выделить один поединок, который стоял бы особняком, не могу. Из любой неудачи нужно делать выводы, обсуждать, пытаться исправить ситуацию – это ребята и старались делать. Главное, они воспринимают то, что мы до них доносим и воплощают это не только на теории, но и на практике. Непростой переход ребят из команды U-19 в U-21? Думаю, он в том числе также сказался.

- У молодежной команды «Динамо» впечатляющая разница забитых и пропущенных мячей - 51:13 (+38), вы можете быть довольны таким показателем?

- В принципе, да. Но у нас еще немного хромает надежность игры в обороне и отборе мяча. Над этими компонентами нам нужно больше трудиться. Всегда хочется лучшего, ведь нет предела совершенству. Надеюсь, ребята также это понимают. Посмотрим, как нам удастся с этим справиться в новом году. В то же время, хорошо, что они совершенствуются в игровом плане, кондициях, у них есть стимул. Плюс, наши игроки пытаются вырабатывать в себе дух победителей, и при этом расти в профессиональном плане, быть конкурентоспособными исполнителями для первой команды. Эти качества дорогого стоят.

- Также ваша команда забила больше всех - 51 мяч, такая результативность заслуживает высокой оценки?

- Отрадно, что у нас нет единственного игрока, который бы тащил всю команду. Есть группа атакующих игроков: Смирный, Вантух, Леднев, Булеца, Шапаренко, Русин, Алексеев и другие, каждый из которых, попадая в стартовый состав, всегда пытается активно играть впереди и реализовывать возникающие в игре возможности. В результате, эта группа много забивает. Плюс, игроки обороны также активно подключаются вперед при стандартных положениях и также забивают мячи. Безусловно, это хорошо, это здорово, но сегодня одних забитых мячей недостаточно. Повторюсь, необходимо более качественно играть в обороне. Требования клуба и тренерского штаба первой команды – больше и агрессивнее играть вперед, но при этом не забывать об игре в обороне. Мы начали на это перестраиваться, а такой риск сопряжен с браком, игроки при отборе мяча начинают засиживаться. Если рискованная передача не прошла, случаются обрезки, противник отбирает мяч и быстро убегает в контратаку. Иногда такие моменты мы пропускали – над этим необходимо больше планово поработать.

- Лучший бомбардир команды - центральный полузащитник Евгений Смирный, на его счету 10 мячей. Как оцените эффективность этого футболиста?

- Она видна по бомбардирским качествам, по движению на футбольном поле, настроению. Не зря Женю привлекают в первую команду – этот показатель говорит сам за себя. Главное, чтобы эта группа игроков – Смирный, Шапаренко, Казаков, Алибеков, Калюжный, Русин и другие – не оставались на одном и том же уровне. У них есть рост, есть перспектива, и они должны над этим работать.

- В этом сезоне в первую команду перевели Миколенко, Шапаренко и Русина, к матчам и тренировкам привлекались Смирный, Казаков, Алибеков и другие. Какая, по вашему мнению, перспектива этих ребят в команде Александра Хацкевича?

- Это может показать только время. Но приятно уже то, что ребята, попадая туда, не тушуются, а приносят пользу, набираются опыта, все время стараются играть на победу, и быть достойными «Динамо».

- Каково ваше мнение об игроках юношеского состава, которых вы также часто привлекаете к поединкам и тренировок своей команды?

- Мы так работаем уже не первый год. То направление, которое было выработано три года назад, поддерживает и Александр Хацкевич. Он все время держит руку на пульсе команд U-19 и U-21 и удовлетворяет тем, что у нас происходит. Первая команда берет у нас футболистов, а мы, соответственно, - у юношеского состава. Там также виден прогресс, есть хорошие, перспективные ребята.

- Что пожелаете своим футболистам и болельщикам накануне новогодних праздников?

- Что вы хотите услышать от человека с фамилией Мороз в канун Нового года (улыбается)? Счастья, стабильности, мирного неба над головой и успехов ФК «Динамо» (Киев). Планы на отпуск? Провожу его в Киеве, занят домашними заботами. Также постоянно нахожусь на связи с Сергеем Мохником, поскольку некоторые ребята продлевают контракты. Мы хотим сохранить всю группу футболистов, которые находятся в молодежной и юношеской командах, клуб все для этого делает. Так что решаем рабочие моменты.