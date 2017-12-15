ОФІЦІЙНО. Гладкий залишив Карпати

Олександр Гладкий покинув львівські «Карпати», за які грав з 2012 року з перервами на виступи в «Шахтарі» і «Динамо».
Загалом у «зелено-білій» футболці Гладкий зіграв 81 матч та забив 23 голи. В нинішньому сезоні Олександр провів 10 матчів (9 – в чемпіонаті і один в Кубку) і забив один гол.
Також сьогодні львівський клуб повідомив про завершення співпраці з Павлом Ксьонзом.
Источник — ФК Карпаты
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