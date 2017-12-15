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ОФІЦІЙНО. Гладкий залишив Карпати

Нападник львівського клубу розпрощався із «зелено-білими»

  • 15.12.2017 14:14
  • 685 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Карпаты. Александр Гладкий
© ФК Карпаты. Александр Гладкий

Олександр Гладкий покинув львівські «Карпати», за які грав з 2012 року з перервами на виступи в «Шахтарі» і «Динамо».

Загалом у «зелено-білій» футболці Гладкий зіграв 81 матч та забив 23 голи. В нинішньому сезоні Олександр провів 10 матчів (9 – в чемпіонаті і один в Кубку) і забив один гол.

Також сьогодні львівський клуб повідомив про завершення співпраці з Павлом Ксьонзом.

Источник — ФК Карпаты

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Комментарии
    Sasha3110
    online
      Sasha3110, 15.12.2017 14:43
    -1
    Хай в Зорю йде,там дифіцит форвардів саме))))
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    Chyvachek
    online
      Chyvachek, 15.12.2017 14:52
    +2
    Sasha3110, 15.12.2017 14:43
    Хай в Зорю йде,там дифіцит форвардів саме))))
    Зачем это бревно Заре?
    Ссылка
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