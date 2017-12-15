Зозуля признан лучшим игроком 18-го тура Cегунды

Украинский легионер «Альбасете» Роман Зозуля признан лучшим игроком 18-го тура Сегунды.
28-летний форвард победил в голосовании на официальном сайте лиги с огромным преимуществом. За украинца отдали голоса 58% проголосовавших, у ближайшего конкурента Марио Барко – 22%.
Напомним, в матче 18-го тура Сегунды против «Вальядолида» Зозуля отметился дублем. Более того, Роман забил в своем четвертом поединке подряд в составе «Альбасете».
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Зіграно тільки 17 турів з 42-х.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.