Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Зозуля признан лучшим игроком 18-го тура Cегунды

Украинец набрал большинство голосов на официальном сайте лиги

  • 15.12.2017 13:51
  • 1607 просмотров
  • 6 комментария
Метки
laliga.es. Роман Зозуля
© laliga.es. Роман Зозуля

Украинский легионер «Альбасете» Роман Зозуля признан лучшим игроком 18-го тура Сегунды.

28-летний форвард победил в голосовании на официальном сайте лиги с огромным преимуществом. За украинца отдали голоса 58% проголосовавших, у ближайшего конкурента Марио Барко – 22%.

Напомним, в матче 18-го тура Сегунды против «Вальядолида» Зозуля отметился дублем. Более того, Роман забил в своем четвертом поединке подряд в составе «Альбасете».

Источник — Twitter

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Ievgen Ieremenko
    online
      Ievgen Ieremenko, 15.12.2017 13:57
    +10
    красава ромчик! показывает уровень! скоро будет в середняке примеры
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 15.12.2017 14:14
    +8
    Ievgen Ieremenko, 15.12.2017 13:57
    красава ромчик! показывает уровень! скоро будет в середняке примеры
    У Сегунді такий плотнячок, що може вдасться це зроби навіть з своєю командою.
    Зіграно тільки 17 турів з 42-х.
    Ссылка
    Dima Any
    online
      Dima Any, 15.12.2017 14:37
    +5
    Вітаю Роман
    Ссылка
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 15.12.2017 14:47
    +1
    В Зорю/Олександрію/Верес/Олімпік можна повертатися хоч сьогодні.... Але краще - в Жирону/Реал Сосьєдад/ Вільяреал/Малагу/Депортіво! - там пахарі потрібні!
    Ссылка
    KostAlex1980
    online
      KostAlex1980, 15.12.2017 14:55
    +1
    Денисов там псешит от злости
    Ссылка
    Олександр Бондаренко
    online
      Олександр Бондаренко, 15.12.2017 15:11
    0
    Рома,давай в том же духе и дальше,и все будет хорошого у тебя
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.