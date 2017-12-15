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ОФІЦІЙНО. Ксьонз залишив Карпати

У півзахисника львівського клубу закінчився термін контракту

  • 15.12.2017 13:34
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ФК Карпаты. Павел Ксенз
© ФК Карпаты. Павел Ксенз

У півзахисника «Карпат» Павла Ксьонза закінчився термін контракту.

В «Карпати» Ксьонз перейшов у 2012-му році. Загалом у львівській команді вінгер зіграв 96 поєдинків та забив 6 голів.

Півзахисник також неодноразово викликався до національної збірної України. У «синьо-жовтій» футболці Ксьонз дебютував під керівництвом Михайла Фоменка у матчі проти збірної Грузії.

Источник — ФК Карпаты

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