ОФІЦІЙНО. Ксьонз залишив Карпати

У півзахисника «Карпат» Павла Ксьонза закінчився термін контракту.
В «Карпати» Ксьонз перейшов у 2012-му році. Загалом у львівській команді вінгер зіграв 96 поєдинків та забив 6 голів.
Півзахисник також неодноразово викликався до національної збірної України. У «синьо-жовтій» футболці Ксьонз дебютував під керівництвом Михайла Фоменка у матчі проти збірної Грузії.
Источник — ФК Карпаты
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.