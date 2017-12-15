Моуриньо продаст Мхитаряна, чтобы освободить место Озилу

Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо спланировал детали перехода Месута Озила из «Арсенала».
Для этого португальский специалист пожертвует Генрихом Мхитаряном, который покинет команду по завершении сезона 2017/18 (за 2 года до истечения трудового соглашения).
Напомним, контракт немецкого защитника с «канонирами» действует до конца текущего сезона. Моуриньо работал с Озилом в мадридском «Реале»
Источник — Mirror
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