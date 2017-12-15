Моуриньо продаст Мхитаряна, чтобы освободить место Озилу

На закате эпохы братьев думалось что ТОПы в боксе нам уже не светят .....анНет наши по прежнему з...

Пускай и поменял , но при этом команды то показывают результат)

Так а с чего ты решил что он так думает? Он просто назвал клубы за которые он болеет. Вне зависим...

Я не о том писал. Тоже в ЛЧ болею за Шахтер. Я о том что Милан не играет в ЛЧ

А почему бы нет? Или есть закон по которому мэру Киева запрещено болеть за Шахтер?