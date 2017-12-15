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Моуриньо продаст Мхитаряна, чтобы освободить место Озилу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» разработал детали будущего перехода

  • 15.12.2017 13:21
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Getty Images. Месут Озил
© Getty Images. Месут Озил

Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо спланировал детали перехода Месута Озила из «Арсенала».

Для этого португальский специалист пожертвует Генрихом Мхитаряном, который покинет команду по завершении сезона 2017/18 (за 2 года до истечения трудового соглашения).

Напомним, контракт немецкого защитника с «канонирами» действует до конца текущего сезона. Моуриньо работал с Озилом в мадридском «Реале»

Источник — Mirror

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