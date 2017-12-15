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Роналдиньо примет участие в выборах в Федеральный сенат Бразилии

Экс-игрок «Барселоны» и «Милана» планирует посвятить себя политике

  • 15.12.2017 13:11
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Getty Images. Роналдиньо
© Getty Images. Роналдиньо

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Милана» Роналдиньо примет участие в выборах в Федеральный сенат Бразилии.

37-летний бразилец является представителем Социально-христианской партии от штата Минас-Жерайс. Выборы пройдут в марте 2018 года.

Роналдиньо имеет радикальные взгляды, которые во многом совпадают с позицией президента США Дональда Трампа, поэтому будущее Роналдиньо-политика в Бразилии весьма туманно.

Напомним, в 2015 году еще один бывший футболист Ромарио был избран сенатором от штата Рио-де-Жанейро.

Источник — Football-italia

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