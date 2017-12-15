Бывший полузащитник «Барселоны» и «Милана» Роналдиньо примет участие в выборах в Федеральный сенат Бразилии.
37-летний бразилец является представителем Социально-христианской партии от штата Минас-Жерайс. Выборы пройдут в марте 2018 года.
Роналдиньо имеет радикальные взгляды, которые во многом совпадают с позицией президента США Дональда Трампа, поэтому будущее Роналдиньо-политика в Бразилии весьма туманно.
Напомним, в 2015 году еще один бывший футболист Ромарио был избран сенатором от штата Рио-де-Жанейро.
Источник — Football-italia
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