Виталий КЛИЧКО: «В Лиге чемпионов буду болеть за Шахтер»

Мэр Киева Виталий Кличко назвал команды, за которые он будет болеть в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
«Какая бы команда не вышла в финал Лиги чемпионов – это все равно будет поединок самого высокого уровня. Думаю, что каждый болельщик хочет увидеть самые сильные клубы в Киеве. Я очень рад, что нашему городу посчастливилось провести финал.
«Шахтер» имеет возможность выйти в финал, он вышел в плей-офф. Так что я болею за «Шахтер». Также я болею за «Милан» и «Баварию». Потому что у меня есть много друзей, которые играют в этих клубах.
Мой любимый футболист? Мне нравится Андрей Шевченко». – добавил Кличко.
Напомним, финал ЛЧ сезона 2017/18 состоится в Киеве. Донецкий «Шахтер» на стадии 1/8 финала сыграет против итальянской «Ромы».
Источник — #FootballHub
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Болей за Милан мля. Давайте Киявляне еще раз его изберите в меры
А почему бы нет? Или есть закон по которому мэру Киева запрещено болеть за Шахтер?
Ihor8, 15.12.2017 12:56 Болей за Милан мля. Давайте Киявляне еще раз его изберите в меры А почему бы нет? Или есть закон по которому мэру Киева запрещено болеть за Шахтер?
Так а с чего ты решил что он так думает? Он просто назвал клубы за которые он болеет. Вне зависимости от того играют они в ЛЧ или нет.
Я не о том писал. Тоже в ЛЧ болею за Шахтер. Я о том что Милан не играет в ЛЧ
Ihor8, 15.12.2017 12:56 Болей за Милан мля. Давайте Киявляне еще раз его изберите в меры А почему бы нет? Или есть закон по которому мэру Киева запрещено болеть за Шахтер?
Я не о том писал. Тоже в ЛЧ болею за Шахтер. Я о том что Милан не играет в ЛЧ
Так а с чего ты решил что он так думает? Он просто назвал клубы за которые он болеет. Вне зависимости от того играют они в ЛЧ или нет.
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