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Виталий КЛИЧКО: «В Лиге чемпионов буду болеть за Шахтер»

Легендарный украинский боксер – о будущем финале ЛЧ

  • 15.12.2017 12:45
  • 424 просмотров
  • 8 комментария
Метки
footballhub. Виталий Кличко
© footballhub. Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко назвал команды, за которые он будет болеть в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Какая бы команда не вышла в финал Лиги чемпионов – это все равно будет поединок самого высокого уровня. Думаю, что каждый болельщик хочет увидеть самые сильные клубы в Киеве. Я очень рад, что нашему городу посчастливилось провести финал.

«Шахтер» имеет возможность выйти в финал, он вышел в плей-офф. Так что я болею за «Шахтер». Также я болею за «Милан» и «Баварию». Потому что у меня есть много друзей, которые играют в этих клубах.

Мой любимый футболист? Мне нравится Андрей Шевченко». – добавил Кличко.

Напомним, финал ЛЧ сезона 2017/18 состоится в Киеве. Донецкий «Шахтер» на стадии 1/8 финала сыграет против итальянской «Ромы».

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    iravvik1983
    online
      iravvik1983, 15.12.2017 12:47
    +3
    Красава!!
    Ссылка
    Максим Комиссаренко
    online
      Максим Комиссаренко, 15.12.2017 12:56
    +2
    А ничего, что Милан в ЛЕ играет??))
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    Ihor8
    online
      Ihor8, 15.12.2017 12:56
    -1
    Болей за Милан мля. Давайте Киявляне еще раз его изберите в меры
    Ссылка
    Валерий Валентинович
      Валерий Валентинович, 15.12.2017 13:00
    +3
    Болеем за Шахтэр!
    Ссылка
    morgot29
    online
      morgot29, 15.12.2017 13:09
    +3
    Ihor8, 15.12.2017 12:56
    Болей за Милан мля. Давайте Киявляне еще раз его изберите в меры
    А почему бы нет? Или есть закон по которому мэру Киева запрещено болеть за Шахтер?
    Ссылка
    Ihor8
    online
      Ihor8, 15.12.2017 13:18
    +1
    morgot29, 15.12.2017 13:09
    Ihor8, 15.12.2017 12:56
    Болей за Милан мля. Давайте Киявляне еще раз его изберите в меры

    А почему бы нет? Или есть закон по которому мэру Киева запрещено болеть за Шахтер?
    Я не о том писал. Тоже в ЛЧ болею за Шахтер. Я о том что Милан не играет в ЛЧ
    Ссылка
    Pavlo
    online
    Pavlo, 15.12.2017 13:20
    0
    Ihor8, 15.12.2017 13:18
    morgot29, 15.12.2017 13:09
    Ihor8, 15.12.2017 12:56 Болей за Милан мля. Давайте Киявляне еще раз его изберите в меры А почему бы нет? Или есть закон по которому мэру Киева запрещено болеть за Шахтер?

    Так а с чего ты решил что он так думает? Он просто назвал клубы за которые он болеет. Вне зависимости от того играют они в ЛЧ или нет.
    Я не о том писал. Тоже в ЛЧ болею за Шахтер. Я о том что Милан не играет в ЛЧ
    Ссылка
    Pavlo
    online
    Pavlo, 15.12.2017 13:20
    0
    Ihor8, 15.12.2017 13:18
    morgot29, 15.12.2017 13:09
    Ihor8, 15.12.2017 12:56 Болей за Милан мля. Давайте Киявляне еще раз его изберите в меры А почему бы нет? Или есть закон по которому мэру Киева запрещено болеть за Шахтер?

    Я не о том писал. Тоже в ЛЧ болею за Шахтер. Я о том что Милан не играет в ЛЧ

    Так а с чего ты решил что он так думает? Он просто назвал клубы за которые он болеет. Вне зависимости от того играют они в ЛЧ или нет.
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