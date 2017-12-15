Виталий КЛИЧКО: «В Лиге чемпионов буду болеть за Шахтер»

Мэр Киева Виталий Кличко назвал команды, за которые он будет болеть в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.



«Какая бы команда не вышла в финал Лиги чемпионов – это все равно будет поединок самого высокого уровня. Думаю, что каждый болельщик хочет увидеть самые сильные клубы в Киеве. Я очень рад, что нашему городу посчастливилось провести финал.



«Шахтер» имеет возможность выйти в финал, он вышел в плей-офф. Так что я болею за «Шахтер». Также я болею за «Милан» и «Баварию». Потому что у меня есть много друзей, которые играют в этих клубах.



Мой любимый футболист? Мне нравится Андрей Шевченко». – добавил Кличко.





Напомним, финал ЛЧ сезона 2017/18 состоится в Киеве. Донецкий «Шахтер» на стадии 1/8 финала сыграет против итальянской «Ромы».