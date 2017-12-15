ВЕРНИДУБ: «Хотелось бы, чтобы к каждой команде относились по совести»

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб рассказал о векторе развития команды и проблемах, которые встречаются на пути луганского коллектива.

- Изменить приоритеты задумали еще осенью 2015 года, когда мы, не имея возможности выставить шесть арендованных футболистов, проиграли «Шахтеру» 1:7. Ориентация на арендованных - путь в никуда. Максимум из одной команды можно брать в аренду двух человек. Возможно, три, если речь о молодом, перспективном парне, который сможет раскрыться. В командах уровня «Динамо» или «Шахтера» юношам пробиться в основу сложнее.

- Отказавшись от донецкого вектора развития, «Заря» попала под плотное информационное давление, что видно прежде всего по риторике ведущих обозревателей ахметовского телеканала «Футбол».

- Это их право. У меня есть команда, будущее которой меня интересует. Вместе с тем, остаюсь при мнении, что арендованные игроки должны играть во всех матчах без ограничений. Исключения можно делать только для людей калибра Марлоса, Тайсона, Фреда, Хачериди. Если случится, что арендовать удастся таких футболистов, тогда, конечно, опасения грандов будут аргументированными. А оснований запрещать играть 19-летним мальчикам, которые не провели ни одного матча в Премьер-лиге, я не вижу. Хотя элементарная благодарность со стороны того клуба, из которого мы арендуем футболиста, быть должна. Мы же даем талантливым юношам возможность расти профессионально.

- «Заря» способна в перспективе побороться с «Динамо» и «Шахтером» за одно из двух мест в Лиге чемпионов?

- Надо исходить из объективных обстоятельств. Судя по реалиям нашего чемпионата, возникает впечатление, что за эти места у нас могут соперничать только две команды. Другие вынуждены довольствоваться ролью участников этого зрелища. Мне хотелось бы, чтобы к каждой команде относились по совести. Потому что у нас как бывает? Если судья ошибается в сторону слабой команды, это воспринимается как должное. Когда же ошибки случаются в сторону грандов, возникает скандал. Хотя если посмотреть эпизоды без эмоций, то зачастую оказывается, что ничего криминального в судейских погрешностях нет.