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Олег ДУЛУБ: «Команда может получить премиальные за победу над Динамо»

Наставник «Черноморца» заявил, что данный вопрос находится в стадии решения

  • 15.12.2017 11:52
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ФК Черноморец. Олег Дулуб
© ФК Черноморец. Олег Дулуб

Главный тренер «Черноморца» Олег Дулуб рассказал о взаимоотношениях с руководством клуба.

- Можете объяснить, почему команду покинул Александр Грановский, который, по вашим словам, оказал большую помощь новому тренерскому штабу на начальном отрезке?
- Для меня он остается членом моего тренерского штаба. Мы регулярно общаемся, обмениваемся мнениями, внимательно отношусь ко всем его заметкам. Что касается увольнения, то это было решение руководства клуба.

Может, что-то неправильно понимаю, но мне всегда казалось, что за штаб своих помощников полностью отвечает главный тренер, который их привел. И в случае неправильного действия одного из ассистентов главный разберется с ним сам, без посторонней помощи.

- Это ваша идеальная картина мира…
- …и она не соответствует реалиям. В любом случае получил хороший урок. Отныне не подпишу ни один контракт без пункта, в котором будет четко указано, что увольнение помощника является прерогативой исключительно главного тренера.

- СМИ сообщали, что вы несколько раз встречались с Леонидом Климовым. Обсуждались аспекты стратегической важности для развития клуба?
- Да. Но это вопросы внутренней кухни. Если Леонид Михайлович посчитает нужным, прокомментирует их сам. Думаю, впереди новые встречи. Стоит глобальный вопрос о создании философии клуба и модели его игры.

- Чем закончилась история с премированием команды за победу над «Динамо»?
- Скажем так, вопрос находится в стадии решения.

- Стимулирование третьей стороной находите нормальным?
- А в чем крамола? Это нигде не запрещено. Нас ведь не стимулировали для того, чтобы мы проиграли матч. Вот такую стимуляцию «отрезал» бы сразу.

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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