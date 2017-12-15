Олег БЛОХИН: «Я не против поработать с африканской сборной»

Бывший наставник сборной Украины Олег Блохин прокомментировал информацию относительно возможного продолжения карьеры
— Никакой конкретики пока нет. Будут предложения — будем обсуждать, но в данный момент это всего лишь разговоры. Принципиально я не против поработать с африканской сборной. Думаю, это хороший вызов и новый опыт.
— В 1/16 финала Лиги Европы встретятся два клуба, в которых вы уже работали. В Греции все считают, что фаворитом в противостоянии АЕК — «Динамо» будет украинский коллектив. Вы согласны?
— Конечно. Думаю, динамовцам по силам пройти в следующий раунд, хотя сразу предупреждаю — на выезде будет очень тяжело. В настоящий момент сила афинян мне доподлинно неизвестна, но на своем поле они всегда действуют очень агрессивно. Болельщики там не дадут расслабиться, тем более что АЕК в Греции считается народной командой.
— У «Шахтера» тоже хорошие шансы в дуэли с Ромой?
— Думаю, на жребий горнякам жаловаться грех. Могли ведь попасть и на ПСЖ, и на «Барселону». Впрочем, в Лиге чемпионов на такой стадии что-то прогнозировать очень сложно. В плей-офф просто так не выходят, там собраны действительно лучшие команды, и у каждой из них есть все основания рассчитывать на продолжение турнирной борьбы. В том числе и у «Шахтера». Скажу честно — я не думал, что горняки выйдут из такой сильной группы. Так почему бы им теперь не пройти «Рому»?
Евгений ГРЕСЬ
Источник — zbirna.com
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