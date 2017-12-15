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Барселона отпустит Маскерано в Хэбэй Чайна Форчун

Стоимость трансфера составит 6 миллионов евро

  • 15.12.2017 10:55
  • 502 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Хавьер Маскерано
© Getty Images. Хавьер Маскерано

Игрок сборной Аргентины Хавьер Маскерано в ближайшее время покинет каталонскую «Барселону».

Сообщается, что «сине-гранатовые» согласилась отпустить 33-летнего футболиста в чемпионат Китая. Новым клубом Хавьера станет «Хэбэй Чайна Форчун», за который в прошлом сезоне выступали Эсекиэль Лавесси, Жервиньо и Стефан М'Биа. Трансфер оценивается в 6 миллионов евро, а сам Маскерано получит зарплату в 7 млн евро в год.

Стоит отметить, что контракт аргентинца с «Барселоной» рассчитан до конца сезона 2018/19.

Источник — Sport.es

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Комментарии
    Maradona
    online
      Maradona, 15.12.2017 11:22
    0
    Один из самих любимих игроков!
    Поколения меняются, и ничего с этим не поделаешь ..
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