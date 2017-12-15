Барселона отпустит Маскерано в Хэбэй Чайна Форчун

Игрок сборной Аргентины Хавьер Маскерано в ближайшее время покинет каталонскую «Барселону».
Сообщается, что «сине-гранатовые» согласилась отпустить 33-летнего футболиста в чемпионат Китая. Новым клубом Хавьера станет «Хэбэй Чайна Форчун», за который в прошлом сезоне выступали Эсекиэль Лавесси, Жервиньо и Стефан М'Биа. Трансфер оценивается в 6 миллионов евро, а сам Маскерано получит зарплату в 7 млн евро в год.
Стоит отметить, что контракт аргентинца с «Барселоной» рассчитан до конца сезона 2018/19.
Источник — Sport.es
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